Kreml se přepočítal, i část Podněstří chce do EU, říká český velvyslanec v Kišiněvě

Proevropská demonstrace v Kišiněvě (29. září 2025)

Adam Hájek
  13:33
Rusko prská, že volby v Moldavsku nebyly fér. Ale dá se proti jeho masivním pokusům ovládnout malou zemi na východní periferii Evropy vůbec bojovat úplně čistě? „Ruský tlak je opravdu velký, takže když se ta země chce ubránit, tak bohužel musí používat i některé metody, které jsou, řekněme, na hraně normálního demokratického hlasování,“ říká pro iDNES Premium český velvyslanec v Moldavsku Jaromír Plíšek.

Víkendové parlamentní volby vyhrála vládnoucí Strana akce a solidarita (PAS), která si navíc dál udržela v parlamentu většinu a nebude muset hledat koaličního partnera. Překvapilo vás to?
Překvapilo mě, že to vyšlo jednoznačně ve prospěch pokračování toho dosavadního kurzu. Byly to volby parlamentní, kde lidé nevolí jenom podle geopoliticko-bezpečnostních preferencí, promítá se do toho také spokojenost s dosavadní vládou během uplynulých čtyř let. Každá vláda samozřejmě nějaké chyby nadělá a zájmem moldavské opozice, za kterou vehementně stojí Rusko, bylo vládu diskvalifikovat prostřednictvím dezinformací.

Byly ty volby férové?
Podle všech mezinárodních pozorovatelů byly dobře zorganizovány a probíhaly v klidu a v pořádku. A to přesto, že bylo mnoho kybernetických útoků na volební systémy a na systém Ústřední volební komise. V čem nebyly fér, to byla masivní dezinformační kampaň. Ta tu bez přestávky probíhá poslední dva roky, samozřejmě běží z Ruska a v Moldavsku využívá ruských spojenců. Byla intenzivní už před loňskými prezidentskými volbami a před těmito se ještě výrazně zintenzivnila.

Pokud by dnes Moskva usoudila, že už jí současný status quo nestojí za to udržovat, tak problém Podněstří postupně sám zmizí.

