Víkendové parlamentní volby vyhrála vládnoucí Strana akce a solidarita (PAS), která si navíc dál udržela v parlamentu většinu a nebude muset hledat koaličního partnera. Překvapilo vás to?
Překvapilo mě, že to vyšlo jednoznačně ve prospěch pokračování toho dosavadního kurzu. Byly to volby parlamentní, kde lidé nevolí jenom podle geopoliticko-bezpečnostních preferencí, promítá se do toho také spokojenost s dosavadní vládou během uplynulých čtyř let. Každá vláda samozřejmě nějaké chyby nadělá a zájmem moldavské opozice, za kterou vehementně stojí Rusko, bylo vládu diskvalifikovat prostřednictvím dezinformací.
Byly ty volby férové?
Podle všech mezinárodních pozorovatelů byly dobře zorganizovány a probíhaly v klidu a v pořádku. A to přesto, že bylo mnoho kybernetických útoků na volební systémy a na systém Ústřední volební komise. V čem nebyly fér, to byla masivní dezinformační kampaň. Ta tu bez přestávky probíhá poslední dva roky, samozřejmě běží z Ruska a v Moldavsku využívá ruských spojenců. Byla intenzivní už před loňskými prezidentskými volbami a před těmito se ještě výrazně zintenzivnila.
Pokud by dnes Moskva usoudila, že už jí současný status quo nestojí za to udržovat, tak problém Podněstří postupně sám zmizí.