Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Volby v Lotyšsku vyhrála drtivě strana premiéra, účast byla nejnižší v historii

Autor: ,
  7:19
Lotyšský premiér Andris Kulbergs a jeho manželka Anna odevzdávají své hlasy...

Lotyšský premiér Andris Kulbergs a jeho manželka Anna odevzdávají své hlasy během parlamentních voleb v Rize. (3. října 2026) | foto: Reuters

Andris Kulbergs promlouvá k parlamentu. (28. května 2026)
Jednání unijních lídrů v Bruselu, na snímku francouzský prezident Emmanuel...
Jednání unijních lídrů v Bruselu, na snímku lotyšský premiér Andris Kulbergs,...
Předvolební kampaň strany Sjednocená kandidátka premiéra Andrise Kulbergse....
10 fotografií
Podle předběžných výsledků je vítězem lotyšských parlamentních voleb středopravicová Sjednocená kandidátka premiéra Andrise Kulbergse s 35,4 procenta hlasů, píše web veřejnoprávní stanice LSM. Na druhé pozici je s 13,1 procenta hlasů populistické uskupení Lotyšsko na prvním místě. Voleb se podle stanice zúčastnilo přibližně 51,6 procent oprávněných voličů, tedy nejméně v historii.

Třetí je s 11,6 procenta strana Suverénní moc, která je označována za proruskou. Dosud bylo sečteno 92,3 procenta odevzdaných hlasů.

Sjednocená kandidátka, která je proevropskou stranou a podporuje Ukrajinu v její obraně před ruskou invazí, by podle přepočtu hlasů na mandáty získala ve 100členném parlamentu (Saeima) 41 křesel. Lotyšsko na prvním místě, které se inspirovalo hnutím MAGA (Učiňme Ameriku opět skvělou) amerického prezidenta Donalda Trumpa, by podle přepočtu získalo 17 křesel a Suverénní moc 15 křesel.

Ve stínu ruské hrozby. V Lotyšsku se konají nové parlamentní volby

Do parlamentu se podle předběžných výsledků dostanou další tři strany, a to konzervativní Národní aliance (11 křesel), levicoví Progresivní (devět křesel) a středopravicová Nová jednota (sedm křesel).

Z údajů státní volební komise vyplývá, že sobotních voleb se zúčastnilo pouze 51,6 procenta oprávněných voličů, což je podle stanice LSM vůbec nejnižší účast v historii parlamentních voleb.

Lotyšsko, které je členem Evropské unie i Severoatlantické aliance, bývalo stejně jako další dvě pobaltské země součástí Sovětského svazu a v zemi žije početná ruskojazyčná menšina. Všechny tři země po vpádu ruských vojsk na Ukrajinu v roce 2022 podpořily Kyjev a kvůli vlastním obavám z Ruska v posledních letech zvyšují výdaje na obranu.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Vysychající Lipno odhalilo náhrobky, vorový kanál i staré nádraží

Vodní nádrž Lipno stále přichází o vodu kvůli slabým přítokům. V Nové Peci u...

Lipno je plné už jen z poloviny a voda se „ztrácí“ dál. Zatím vydatně neprší a ani předpovědi nejsou příliš optimistické. Vydali jsme se proto s fotoaparátem na různá místa lipenské přehrady, která...

Zapomeňte na Nutellu? Srovnání odhalilo, co obsahují pomazánky z Kauflandu, dm i Vilgain

ilustrační snímek

Srovnali jsme 22 oříškových krémů a arašídových masel z Kauflandu, Tesca, dm i značek Vilgain, Big Boy či Bombus. Má Nutella stejně ořechů jako pomazánka za padesátikorunu a které krémy nabízejí...

OBRAZEM: Na Hrádečku, se Stouny i fenkou Ďulou. Havlovy památné momenty

Václav Havel na výletě s českými skauty. (1993)

Dramatik, disident, poslední československý a první český prezident. Redakce iDNES.cz u příležitosti nedožitých devadesátin Václava Havla přináší výběr fotografií, které ho zachycují v některých z...

Tělo nalezené ve Frýdeckém lese patří pohřešované ženě. Zemřela v den, kdy zmizela

Na brífinku k nálezu mrtvého těla ve Frýdku-Místku vystoupili šéf kriminálky...

Bezmála měsíční pátrání po osmatřicetileté Janě Š. z Frýdku-Místku je u konce. Policie na odpoledním brífinku potvrdila, že tělo, které se ve čtvrtek našlo v lese u místní skládky, patří hledané...

Koleje na Václaváku jsou zpět. Po 46 letech spojily Vinohradskou se středem náměstí

Koleje po 46 letech opět obousměrně spojují Vinohradskou a Škrétovu s...

Koleje obousměrně spojily Vinohradskou třídu se středem Václavského náměstí. Stalo se tak poprvé po 46 letech. Na první tramvaje si ale počkají do léta příštího roku. Pojďte se na fotografiích a s...

Sliboval jste, že už kandidovat nebudete. Rektor, který chce do Senátu, čelí kritice

Rektor Univerzity Palackého v Olomouci Michael Kohajda.

Stupňující se kritice čelí na své domovské půdě před volbami rektor Univerzity Palackého (UP) Michael Kohajda, který kandiduje do Senátu za KDU-ČSL. Patnáct akademiků olomoucké univerzity zveřejnilo...

4. října 2026  6:57

Podívejte se na kravatu. Fotograf prozradil tajemství Havlova prezidentského portrétu

Václav Havel na prezidentském portrétu

Václav Havel ještě nebyl prezidentem, ale už mu pořídili prezidentský portrét. Snímek pořízený v žižkovském ateliéru Dušana Šimánka skrývá i jeden dlouho tajený špílec. Jeho příběh přinášíme v dalším...

4. října 2026

Křeslo za tři procenta? O skryté kličce v zákoně netuší ani leckteří kandidáti

Premium
ilustrační snímek

Zisk pod pět procent obvykle znamená konec nadějí. V říjnových komunálních volbách to ale neplatí všude. Zákon v malých obcích umožňuje srazit volební laťku i na tři procenta (či ještě níže). Jenže...

4. října 2026

Levici v Berlíně vede žena se slabostí pro teroristy. Židé se jí bojí, podporovala RAF

Premium
Elif Eralpová, německá politička s tureckými kořeny, je levicovou aktivistkou...

Elif Eralpová, německá politička s tureckými kořeny, je levicovou aktivistkou odmala. Když v roce 2017 vstupovala do extrémně orientované strany Levice, vysvětlila, že je třeba bojovat proti...

4. října 2026

Losos dobývá Česko. Spotřeba za tři roky vzrostla o 40 procent, láká i Haaland

Kampaň na norského lososa s fotbalistou Erlingem Haalandem (2. října 2026)

Spotřeba lososa v Česku raketově stoupá. Za poslední tři roky se zvýšila o 40 procent, v horizontu dekády na více než trojnásobek. Zatímco celková spotřeba ryb zůstává podle Českého statistického...

4. října 2026

Odkrývá svět a taktiky pojišťovacích šmejdů. Je to obchod se strachem, říká

Premium
Vlastimil Doucha

Jako pracovník pojišťovny a likvidátor škod Vladimír Doucha roky pomáhal klientům v nouzi a počítal náhrady za vzniklé škody na jejich majetku. Později vyřizoval stížnosti a po zrušení útvaru...

4. října 2026

Petr Nárožný a Zdena Herfortová získali Thálii za celoživotní mistrovství

Petr Nárožný získal cenu za celoživotní mistrovství v činohře v mužské...

Cenu Thálie za celoživotní umělecké mistrovství dnes na slavnostním večeru v zaplněném Národním divadle převzali herec Petr Nárožný a herečka a pedagožka Zdena Herfortová, ocenění získali i operní...

3. října 2026  22:08,  aktualizováno  22:37

Střet na křižovatce v Pardubicích. Auto skončilo na střeše, strážníci v nemocnici

Dopravní nehoda komplikovala dopravu na křižovatce ulic Dašická a Na Drážce....

Nehoda dvou osobních aut v Pardubicích zaměstnala v sobotu večer všechny záchranné složky. Na křižovatce ulic Dašická, Kapitána Jaroše a Na Drážce došlo ke střetu vozu městské policie se zapnutými...

3. října 2026  21:51

Ewa Farna a Martin Chobot oznámili rozchod po 13 letech. Zůstáváme rodinou, napsali

Ewa Farna a Martin Chobot (18. května 2017)

Zpěvačka Ewa Farna a hudebník Martin Chobot se rozešli. Společné rozhodnutí podle svých slov učinili už před několika měsíci. Rodiče syna Artura a dcery Elly zdůraznili, že za koncem vztahu nestojí...

3. října 2026  21:41

Ceny Thálie 2026

Předávání divadelní Cen Thálie v sobotu 3. října 2026 v Národním divadle.

Na slavnostním večeru v historické budově Národního divadla se předávají divadelní Ceny Thálie. Ceremoniál v přímém přenosu od 20 hodin vysílá Česká televize, moderátorem je herec Martin Myšička.

3. října 2026  20:28

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

VIDEO: Ruský bizár. Převáželi vrtulník pickupem, dopadlo to jako obvykle

Rusům se nepovedla přeprava vrtulníku

K bizarní nehodě došlo v ruském Krasnodarském kraji, kde se místní obyvatelé pokusili převézt vrtulník Mi-2 na střeše pickupu. To skončilo převrácením celého vozidla i s helikoptérou.

3. října 2026  19:41

Zhruba 150 tisíc škodovek musí v Česku na svolávací akci kvůli problémům s řízením

Škoda Octavia Combi TDI

Na svolávací akci automobilového koncernu Volkswagen bude muset v Česku kvůli možným problémům s řízením zhruba 200 tisíc aut, podle odhadů zhruba 150 tisíc z nich bude z produkce Škody Auto....

3. října 2026  19:26

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.