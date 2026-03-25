Dánské volby vyhráli vládní sociální demokraté, výsledek mají nejhorší od roku 1903

  7:01
Parlamentní volby v Dánsku vyhráli sociální demokraté premiérky Mette Frederiksenové. Zaznamenali ale nejhorší výsledek od roku 1903. Zemi čekají zřejmě složitá koaliční jednání, neboť levicové strany sice těsně porazily ty pravicové, ale ani jeden z bloků nezískal většinu. Rozhodující silou tak mohou být centrističtí Umírnění v čele s ministrem zahraničí a bývalým premiérem Larsem Lökkem Rasmussenem.
Dánská premiérka Mette Frederiksenová po vítězství v parlamentních volbách....

Dánská premiérka Mette Frederiksenová po vítězství v parlamentních volbách. (24. března 2026) | foto: Reuters

Dánská premiérka Mette Frederiksenová po vítězství ve volbách do dánského...
Inger Stoejbergová, předsedkyně strany Dánští demokraté, na volební oslavě v...
Inger Stoejbergová, předsedkyně strany Dánští demokraté, na volební oslavě v...
Frederiksenová v povolebním projevu prohlásila, že je připravena zemi dále vést. Poznamenala, že jednání o vládě nebudou jednoduchá.

Levicová uskupení včetně premiérčiny Sociální demokracie získala 84 křesel, pravicové strany pak mají 77 křesel a centristé 14 křesel. Zbývající čtyři mandáty v parlamentu připadají na Grónsko a Faerské ostrovy, což jsou autonomní části Dánského království.

Sociální demokracie zvítězila se značným náskokem, obdržela 21,9 procenta hlasů. Tento výsledek byl ale proti volbám v roce 2022 o 5,6 procentního bodu horší. Dánská stanice TV2 výsledek Sociální demokracie označila za historicky špatný, neboť tak málo hlasů strana nezískala od parlamentních voleb v roce 1903, kdy obdržela 21 procent.

Dánové vybírali parlament. Odhady naznačují náskok levice

S odstupem zhruba deseti procentních bodů skončila na druhém místě za sociálními demokraty Socialistická lidová strana s 11,6 procenta hlasů. Třetí je pak s 10,1 procenta hlasů středopravicová Liberální strana vedená ministrem obrany Troelsem Lundem Poulsenem. Tato strana oproti předešlým volbám ztratila přes tři procentní body, Socialistická lidová strana si naopak o 3,3 procentního bodu polepšila.

Premiérka Frederiksenová, která je u moci od roku 2019, volby vyhlásila v únoru, o několik měsíců dříve, než musela. Podle analytiků se tak stalo zjevně v naději, že její rozhodný postoj ve sporu o dánské autonomní území Grónsko, které by americký prezident Donald Trump rád získal pod americkou správu, jí pomůže u voličů.

Britská BBC napsala, že v Dánsku, členské zemi Evropské unie a NATO, do velké míry panuje shoda na zahraniční politice, a volební kampaň tak ovládla domácí témata, jako je stav dánského hospodářství a životní náklady. Frederiksenová navrhla například daň z majetku ve výši 0,5 procenta pro 20.000 nejbohatších Dánů. Tématy předvolebních debat byla také vysoká míra znečištění pitné vody pesticidy v důsledku chovu vepřů a budoucnost zemědělství.

Nové stanici Českomoravská dominují desky z černého skla a mohutné eskalátory

Po náročné rekonstrukci se znovu otevřela stanice metra Českomoravská. (20....

Stanice metra Českomoravská je po více než roční rekonstrukci opět v provozu. První cestující ji mohli obdivovat v pátek po půl desáté, plnou zatěžkávací zkouškou projde příští týden, kdy se v...

Zemřel americký herec Chuck Norris, bylo mu 86 let. Ještě den před smrtí trénoval

Zemřel legendární americký herec Chuck Norris, bylo mu 86 let (20. března 2026)

Ve věku 86 let zemřel americký herec Chuck Norris, informovala agentura AFP s odkazem na rodinu. Proslavily ho role v akčních filmech. Než se stal hercem, slavil úspěchy v bojových sportech. Byl...

„Hoďte na ně Orešnik!“ Český dron Jan Žižka nakrkl Rusy, Ukrajinci jsou nadšení

Morjačok. Velitel dronové jednotky Arkan, která působí v Doněcké oblasti v...

Od našich zpravodajů na Ukrajině České drony s optickým vláknem Jan Žižka už prošly ostrým testem na bojišti a ukrajinské jednotky si je nemohou vynachválit. Nedají se zarušit, jsou stabilní a navíc modulární, takže se dají...

Novináři odhalili Banksyho tajemnou identitu. Ukrýval se všem na očích

Nové Banksyho dílo na soudní budově zpodobňuje soudce bijícího demonstranta....

Vyšetřování jako z detektivky podnikli novináři z agentury Reuters, aby vystopovali notoricky známého graffiti umělce, který vystupuje pod přezdívkou Banksy. Stopy je zavedly až na Ukrajinu. Novináři...

Letnou zaplnil protest proti vládě. Svěrák vyzval k obraně veřejnoprávních médií

Mladík mává vlajkou na střeše budovy na Letenské pláni při probíhající...

Až 250 tisíc lidí zaplnilo v sobotu pražskou Letenskou pláň na demonstraci proti vládě, kterou pořádal spolek Milion chvilek pro demokracii. Řečníci se na pódiu postavili proti snižování obranných...

USA vyjednávají jen samy se sebou, vysmál se mluvčí íránské armády Trumpovi

Sledujeme online
Donald Trump (15. března 2026)

Spojené státy vyjednávají jen samy se sebou a ne s Íránem. Ve středu zveřejněném prohlášení to uvedl mluvčí íránské armády, který zároveň podle zesměšnil americké pokusy dosáhnout dohody o příměří....

25. března 2026  7:13

Dánské volby vyhráli vládní sociální demokraté, výsledek mají nejhorší od roku 1903

Dánská premiérka Mette Frederiksenová po vítězství v parlamentních volbách....

Parlamentní volby v Dánsku vyhráli sociální demokraté premiérky Mette Frederiksenové. Zaznamenali ale nejhorší výsledek od roku 1903. Zemi čekají zřejmě složitá koaliční jednání, neboť levicové...

25. března 2026  7:01

V Dozimetru bude vypovídat ředitel DPP Urbánek. Jednou už u soudu neuspěl

Ředitel pražského dopravního podniku Ladislav Urbánek (21. března 2025)

Ve středu bude před soudem v kauze Dozimetr vypovídat současný generální ředitel Dopravního podniku hlavního města Prahy (DPP) Ladislav Urbánek. Ten na tomto místě nahradil v říjnu 2024 Petra...

25. března 2026

Zemřela hudebnice a skladatelka Irena Havlová, držitelka Českého lva

Vyhlášení vítězů 25. ročníku filmových cen Český lev v pražském Rudolfinu. Cenu...

Hudebnice a skladatelka Irena Havlová zemřela už 31. října 2025 ve věku 66 let. Veřejnost se o jejím úmrtí dozvěděla až nyní, informoval s odkazem na jejího bratra Petr Ostrouchov z vydavatelství...

25. března 2026  6:58

Viktor tvrdě pracuje, napsal Trump. Orbánovi před volbami vyjádřil podporu

Maďarský premiér Viktor Orbán a americký prezident Donald Trump si podávají...

Americký prezident Donald Trump před dubnovými parlamentními volbami v Maďarsku podpořil premiéra Viktora Orbána. Na síti Truth Social vyzval Maďary, aby mu dali hlas, a označil ho za silného lídra a...

25. března 2026  6:38

Kristián po nehodě skončil v kómatu, rodina shání peníze na další účinné terapie

Kristiánovi bylo sedmnáct let, když jel ze školy domů jako pasažér v autě,...

Kristián byl zdravý a veselý chlapec, který měl rád hudbu, kreslení a měl spoustu plánů do budoucna. Když mu ale bylo sedmnáct let, vše se změnilo. Byl listopad 2019 a Kristián jel ze školy domů jako...

25. března 2026  5:23

Poslanci rozhodnou o zastavení růstu sociálních odvodů u OSVČ

Poslanci v Poslanecké sněmovně projednávají novelu týkající se pojistného na...

Poslanecká sněmovna rozhodne o zastavení růstu sociálních odvodů u osob samostatně výdělečně činných, jak se na tom dohodla koalice ANO, SPD a Motoristé sobě. Vyměřovací základ klesne z letošních 40...

25. března 2026  5:10

Knížkové občanské průkazy končí. Jak si nechat neplatný doklad a jakou má cenu

Nejstarší dosud platný doklad v Česku je knížkový typ z přelomu 40. a 50. let....

Knížkové občanské průkazy se vydávaly nejen za socialismu, ale i v 90. letech. Ještě teď jsou mezi lidmi doklady tohoto typu, třeba i z padesátých let. A dosud mohou platit. Tento poslední závan...

25. března 2026

Evropský zelený jízdní řád diskriminuje jádro a plyn, volají odborníci

Premium
Elektrárna Počerady

Aktuální nastavení taxonomie EU ohrožuje bezpečný průběh dekarbonizace. Energetici volají po revizi pravidel, která nesplnitelnými termíny a zbytečnými restrikcemi znevýhodňují jádro a zemní plyn....

25. března 2026

Rozbité auto i rozvod. Průzkum odhalil, kdy rodiče sáhnou na peníze pro děti

ilustrační snímek

Čeští rodiče se sice snaží odkládat stranou peníze, které by později jejich potomkům usnadnily start do života, nedotknutelné úspory to ovšem pro mnoho z nich nejsou. Každý desátý rodič v průzkumu...

25. března 2026

Vyhrajte balíček pivní kosmetiky pro krásné a silné vlasy
Vyhrajte balíček pivní kosmetiky pro krásné a silné vlasy

Milujete tradiční české ingredience a svěží vůně? Pivní kosmetika je legendou, která pomáhá vlasům k vitalitě a lesku již po generace. Zapojte se...

Jestřáb i pragmatik. Kdo je Íránec, kterého si Trump vybral jako svého člověka

Premium
Co od něj čekat? Mohammad Bagir Gálibáf.

Tohle byste měli číst rychle, než ho smažou. Rakety létají a z profilů íránských favoritů Ameriky na budoucí jednání dělají smuteční oznámení. Teď prst Bílého domu ukázal na předsedu parlamentu...

25. března 2026

Finále se blíží: odhal výsledek. Zjisti, zda dáš u přijímaček ty nejtěžší příklady z matiky

Premium
ilustrační snímek

Řady poskakujících figurek, zvláštní školní hodiny i čtverce ze sirek. Také u třetího dílu nestandardních úloh budete muset zapřáhnout všechny dostupné mozkové závity. Tak čistý papír na stůl před...

25. března 2026

