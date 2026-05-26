Podle médií se francouzské úřady domnívají, že cílem operace, jejíž stopy směřují do Izraele, byli tři kandidáti na starostu ze strany Nepodrobená Francie (LFI), která zastává silně propalestinské postoje. Prokuratura se bude snažit určit, zda za kampaní stál státní aktér.
Na kybernetický zásah do komunálních voleb upozornil v březnu státní úřad Viginium. Cílem kampaně bylo podle úřadu „narušit informovanost občanů v rámci komunálních voleb“. Podle médií byli cílem kampaně kandidáti LFI na starostu v Marseille, Toulouse a Roubaix. Francouzské úřady se domnívají, že za organizací internetové dezinformační kampaně stála izraelská soukromá společnost BlackCore.
Vyšetřování, které povede specializovaná kybernetická jednotka četnictva, se podle prokuratury pokusí určit, zda za kampaní, jejímž cílem bylo ovlivnit volby, stál cizí stát. Někteří politici LFI vyjádřili obavy, že by se zahraniční země mohly pokusit ovlivnit i prezidentské volby v příštím roce.
V tomto roce došlo k údajnému pokusu o ovlivnění voleb i v jiné evropské zemi. Vysloužilí důstojníci izraelských tajných služeb se neúspěšně snažili ovlivnit volby ve Slovinsku, jehož vláda je silně propalestinská. Soukromá firma s názvem Black Cube se angažovala i při pokusu zdiskreditovat šéfku protikorupčního úřadu v Rumunsku či vytvářela sítě falešných profilů před volbami v Maďarsku s cílem diskreditovat neziskový sektor.