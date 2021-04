Pařížská komuna (francouzsky La Commune de Paris) byla radikálně socialistická a revoluční vláda, která držela moc na území Paříže od 18. března do 28. května roku 1871. | foto: Wikimedia, Creative Commons

Je to historie stará 150 let. Dne 18. března 1871 převzaly Národní gardy politickou moc v Paříži, 28. května téhož roku byla Pařížská komuna potlačena francouzskou armádou. Co Komuna levici přinesla? Vysvětluje v komentáři politolog a bývalý velvyslanec ve Francii Petr Drulák.