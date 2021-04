Francouzská policie rozehnala další večírek, bylo na něm přes sto lidí

S odvoláním na francouzskou policii o tom informoval zpravodajský server BBC News.

Policisté se do podniku v hlavním městě vydali v pátek večer poté, co si obyvatelé v okolí stěžovali na hluk. Zjistili, že se tam v rozporu se zdravotními opatřeními sešlo více než 110 lidí. Případ se stal jen několik dní poté, co francouzská policie začala vyšetřovat zprávy o údajném konání hostin a tajných večírků v metropoli.

Minulý týden soukromá televizní stanice M6 odvysílala nahrávku pořízenou skrytou kamerou, na níž si hosté ve dvou nóbl podnicích užívají kaviár, šampaňské a lanýže. V reakci na tuto zprávu nařídil francouzský ministr vnitra Gérald Darmanin vyšetřování s tím, že podobná shromáždění porušující pravidla proti covidu, jsou „naprosto nepřijatelná“.

Užívali si kaviár, lanýže a šampaňské

Televizní stanice M6 ve své reportáži uvedla, že v případě porušení koronavirových nařízení hrozí rok ve vězení a pokuta až 15 tisíc eur (asi 390 tisíc korun) za ohrožení života jiných osob, a každému z hostů hrozí pokuta 135 eur za porušení zákazu nočního vycházení a 135 eur za to, že neměli ochrannou roušku.

Narůstající počet případů nákazy ve Francii přiměl úřady zpřísnit koronavirová opatření; uzavřeny jsou všechny školy a obchody vyjma těch, které poskytují nezbytně nutné zboží. Od 19:00 do 6:00 platí zákaz vycházení.

Francie, která má bezmála 68 miliónů obyvatel, podle údajů Univerzity Johnse Hopkinse dosud zaznamenala přes pět miliónů nakažených a více než 98 200 úmrtí.