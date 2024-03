Kvůli olympiádě na dlažbě. Pařížany vyhazují z nájmů, vlastníci vyhlíží turisty

„Majitel nám řekl, že se máme v červnu vystěhovat. Trochu nás to překvapilo, protože má v hlavním městě několik bytů a je jasné, že nebude chtít bydlet (v okrajové čtvrti města) La Chapelle. Pak jsme se podívali do kalendáře a hned nám to bylo jasné,“ řekl agentuře AFP 34letý specialista na informační technologie Axel, který se spolubydlícími už pět let sdílí byt v Porte de la Chapelle na severu Paříže.

„Počet žádostí o registraci zařízeného turistického ubytování na pařížské radnici vzrostl během jednoho roku ze 45 tisíc na 60 tisíc. Jsme svědky zřetelného nárůstu, protože pronajímatelé mají zřejmě dojem, že jejich nabídky uspějí,“ uvádí projektový manažer pařížské rezortní informační agentury pro bydlení (Adil) Pierre-Louis Monteiro.

Hry přinášejí příležitosti, kterých se pronajímatelé mohou chytit, ale musí u toho respektovat zákony. Právnička Sophie Morvanová z agentury Adil upozorňuje, že pro ukončení pronájmu musí majitel bytu uvést jeden ze zákonem daných důvodů. Důvody jsou omezené a přesně definované.

„Vlastník může nemovitost získat zpět, aby v ní mohl bydlet on sám nebo jeho potomci a potomci jeho partnera či partnerky, nebo aby ji prodal, nebo z oprávněného a závažného důvodu, jako je velká rekonstrukce nebo závažné pochybení nájemce,“ uvádí Morvanová. „Často se setkáváme s případy, kdy uvedený důvod není jasný,“ dodává právnička.

Pařížská městská rada a agentura Adil zřídily telefonní číslo, na kterém se lidé mohou poradit s právníky a ověřit si, zda byl daný postup dodržen. Vedení města se tak snaží zabránit vlně neoprávněných výpovědí z nájmu, které by ještě zhoršily již tak napjatou situaci na trhu s bydlením v Paříži.

„Neměla jsem v úmyslu opustit svůj byt, ale musela jsem podepsat smlouvu o krátkodobém pronájmu, abych si ho mohla ponechat,“ říká 27letá grafička na volné noze Loan, která žije v bytě o rozloze 15 metrů čtverečních na východě Paříže již čtyři roky.

„Majitel bytu mi napřed řekl, že budu muset byt opustit na dva měsíce v létě a nechápala jsem proč. Pak jsem zjistila, že mi navrhl pronájem s datem vystěhování 7. července, pouhých pár týdnů před začátkem her,“ říká Loan. Grafička se bude muset na léto odstěhovat z města a v září si začít hledat nové bydlení.

Podobné typy ubytování jako ty, v nichž žijí Axel nebo Loan, mohou v termínu olympijských her vynášet 250 až 350 eur (zhruba 6300 až 8900 Kč) za noc, vyplývá z údajů na platformě Airbnb.

„Pokud se ukáže, že důvod pro ukončení pronájmu byl podvodný, mohou poškození nájemníci podniknout právní kroky k získání odškodnění. V případě podvodu hrozí majiteli pokuta ve výši 6000 eur (152 300 Kč),“ říká Morvanová.

Kontroly jsou ale velmi obtížné. Vykázaní nájemníci totiž obvykle mohou předložit důkaz o tom, že dostali výpověď z nájmu s falešnou záminkou až poté, co se vystěhují.