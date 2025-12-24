Paříž odsoudila americké sankce proti pětici Evropanů. Důvodem je podle USA cenzura

„Francie co nejdůrazněji odsuzuje vízová omezení, která Spojené státy uvalily na bývalého ministra a komisaře Thierryho Bretona a čtyři další významné evropské osobnosti,“ uvedl francouzský ministr zahraničí Jean-Noël Barrot na sociální síti X. „Lidé v Evropě jsou svobodní a suverénní a ostatní jim nemohou vnucovat pravidla upravující jejich digitální prostor,“ zdůraznil.
Thierry Breton, který býval francouzským ministrem hospodářství, financí a průmyslu v letech 2005 až 2007 a komisařem Evropské unie pro vnitřní trh v letech 2019 až 2024, v reakci na sankce kritizoval „závan mccarthysmu“.
Označuje je za „radikální aktivisty
„Vane opět vítr mccarthismu?“ napsal na sociální síti X v narážce na protikomunistický hon na čarodějnice, který v 50. letech 20. století vedl americký senátor Joseph McCarthy.
„Pro připomenutí: 90 procent demokraticky zvoleného Evropského parlamentu a všech 27 členských států jednomyslně hlasovalo pro (nařízení EU o digitálních službách) DSA,“ zdůraznil. Americkým přátelům vzkázal, že „cenzura není tam, kde si myslíte“.
„Ministerstvo zahraničí podniká rozhodné kroky proti pěti jednotlivcům, kteří stáli v čele organizovaných snah donucovat americké platformy k cenzuře, demonetizaci a potlačování amerických názorů, s nimiž nesouhlasí,“ uvedl dříve v prohlášení americký ministr zahraničí Marco Rubio.
Pětici, kterou nejmenuje, označuje za „radikální aktivisty“ a tvrdí, že jejich vstup, pobyt nebo činnost na území Spojených států mohou mít potenciálně závažné nepříznivé důsledky pro zahraniční politiku země. Americké ministerstvo zahraničí je podle Rubia připraveno seznam rozšířit, pokud další zahraniční činitelé nezmění kurz.
Sankce se podle AFP kromě Bretona týkají také čtyř zástupců neziskových organizací bojujících proti dezinformacím a nenávistným projevům na internetu.
Konkrétně jde o Josephine Ballonovou a Annu-Lenu von Hodenbergovou z neziskové organizace HateAid, která bojuje proti nenávisti na webu, a dále o Imrana Ahmeda a Clare Melfordovou z podobně zaměřených organizací.
Pohrozila odvetnými opatřeními
Americká administrativa, jejíž představitelé letos kvůli obsahu vyhrožovali odebráním licence některým televizím v USA, údajnou cenzuru v Evropě opakovaně kritizuje. V posledních týdnech se tak stalo i v souvislosti s pokutou 120 milionů eur (2,9 miliardy korun) ze strany Evropské komise pro platformu X kvůli nedostatečné transparentnosti.
Administrativa prezidenta Donalda Trumpa v reakci na to Evropské unii pohrozila odvetnými opatřeními v případě, že bude dál omezovat americké poskytovatele služeb.