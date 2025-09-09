Před mešitami v Paříži ležely prasečí hlavy. Odporný čin, uvedla policie

Francouzští policisté se od úterního rána zabývají případem, kdy před několik mešit v Paříži a okolní aglomeraci kdosi položil prasečí hlavy. O případu informoval policejní prefekt Laurent Nuňez. Činy označil za odporné a dodal, že úřady zahájily vyšetřování případu.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

„Okamžitě bylo zahájeno vyšetřování,“ uvedl na síti X policejní prefekt a ujistil, že bylo učiněno vše pro to, aby byli pachatelé dopadeni.

Prasečí hlavy byly nalezeny na ulicích v Paříži, poté východně od Paříže v departementu Seine-Saint-Denis a v departementu Hauts-de-Seine na jihozápad od metropole.

„Vyjadřuji plnou podporu věřícím a představitelům mešit, které byly postiženy těmito nesnesitelnými provokacemi. Útoky na posvátná místa jsou projevem nepochopitelné zbabělosti,“ uvedl na sociální síti X francouzský ministr vnitra Bruno Retailleau.

Jedná se o pravděpodobné úmyslné zneuctění posvátného místa pro muslimy, kterých v zemi žije několik milionů, uvedla agentura. Islám zakazuje věřícím jíst vepřové maso, které považuje za nečisté. Ve Francii se nejedná o první podobný incident.

9. září 2025  5:58,  aktualizováno  12:32






