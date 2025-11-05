Paříž v loterii nabízí hroby vedle Édith Piaf nebo Morrisona. Má to ale několik háčků

Zařazení do slosování však obnáší několik podmínek. Uchazeči o exkluzivní místo věčného odpočinku budou muset zainvestovat nemalou částku, jak upozorňuje server BBC.
Městská rada vytipovala deset zchátralých náhrobků na každém ze tří významných pařížských hřbitovů – Père-Lachaise, Montparnasse a Montmartre. Zájemci je budou muset odkoupit každý za 4 tisíce eur, tedy téměř 100 tisíc korun. Dalším nezbytným krokem pak bude jejich renovace. Vedle nich získají pohřební místo.
Hroby podle webu The Times často pocházejí z 19. století, takže případné práce bude muset schválit státní architekt, který ohlídá dodržení předpisů na ochranu historických památek. Žadatelé budou také muset podmíněně zakoupit jedno z míst pro hrob, jejichž ceny se pohybují od 500 do 5 tisíc eur (od 12 do 120 tisíc korun).
Pařížští radní tvrdí, že se pro takový krok rozhodli i kvůli velkému zájmu z řad veřejnosti. Loterii označili za kompromis mezi „respektováním zesnulých“ a „možností pro občany být pohřbeni v rámci města“.
Do slosování se mohou zapojit pouze obyvatelé Paříže. Uzavírku pro podávaní žádostí rada stanovila na konec prosince. Zájemci k ní musí přiložit dva hrubé návrhy na obnovení hrobu do původního stavu včetně nákladů.
V lednu se pak uskuteční samotný los, který určí třicet výherců. Zájemcům, kteří neuspějí, se vrátí zainvestovaná částka bez administrativních nákladů. Zakoupený pomník musí vylosovaní šťastlivci zrestaurovat do šesti měsíců, přičemž nový design musí být „věrný originálu“. Jestliže výherci některou z podmínek nesplní, prodej se zruší a o veškeré peníze přijdou.
The Times upozorňují, že celková částka může dosáhnout až závratných 232 tisíc eur, tedy přes 5,6 milionu korun. Záleží totiž, na kolik let se rozhodnou místo zarezervovat, od čehož se odvíjí další náklady. Existuje také možnost místo zakoupit na dobu neurčitou, což je ale nejdražší.
Někteří lidé však zřejmě budou ochotni takové peníze vynaložit. Nechtějí propásnout příležitost spočinout na jednom z nejznámějších hřbitovů světa Père-Lachaise v blízkosti polského skladatele Fryderyka Chopina, hudebníka Jima Morrisona, zpěvačky Édith Piaf nebo slavných spisovatelů Oscara Wilda a Molièra.
Ostatky významného naturalistického spisovatele Émila Zoly leží na hřbitově v Montmartru. Ve čtvrti Montparnasse mezi slavnými jmény na náhrobcích figuruje například básník Charles Baudelair, filozof Jean-Paul Sartre a jeho manželka a spisovatelka Simone de Beauvoir nebo dramatik Samuel Beckett známý zejména pro svou absurdní hru Čekání na Godota.