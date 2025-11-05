Paříž v loterii nabízí hroby vedle Édith Piaf nebo Morrisona. Má to ale několik háčků

  13:23
Hřbitovy ve francouzské metropoli se už od počátku 20. století potýkají s nedostatkem místa. Pro mnoho Pařížanů se tak stalo velmi obtížným sehnat místo věčného odpočinku v Paříži. Radní se rozhodli situaci řešit po svém. Spustili loterii, jejíž výherci po smrti ulehnou v blízkosti slavných osobností jako spisovatele Oscara Wilda, zpěvačky Édith Piaf nebo frontmana kapely The Doors Jima Morrisona.
Hřbitov P&#232;re-Lachaise v Paříži

Hřbitov Père-Lachaise v Paříži | foto: Depositphotos

Hrob zpěvačky Edith Piaf - jeden ze symbolů Paříže
U hrobu Jima Morrisona se v den 40. výročí jeho smrti sešly stovky lidí.
Hřbitov Montparnasse
Hrob zpěvačky Dalidy v Montmartru
Zařazení do slosování však obnáší několik podmínek. Uchazeči o exkluzivní místo věčného odpočinku budou muset zainvestovat nemalou částku, jak upozorňuje server BBC.

Městská rada vytipovala deset zchátralých náhrobků na každém ze tří významných pařížských hřbitovů – Père-Lachaise, Montparnasse a Montmartre. Zájemci je budou muset odkoupit každý za 4 tisíce eur, tedy téměř 100 tisíc korun. Dalším nezbytným krokem pak bude jejich renovace. Vedle nich získají pohřební místo.

Hroby podle webu The Times často pocházejí z 19. století, takže případné práce bude muset schválit státní architekt, který ohlídá dodržení předpisů na ochranu historických památek. Žadatelé budou také muset podmíněně zakoupit jedno z míst pro hrob, jejichž ceny se pohybují od 500 do 5 tisíc eur (od 12 do 120 tisíc korun).

Každý skrývá zvláštní příběh. Objevte nejpozoruhodnější hroby po celém světě

Pařížští radní tvrdí, že se pro takový krok rozhodli i kvůli velkému zájmu z řad veřejnosti. Loterii označili za kompromis mezi „respektováním zesnulých“ a „možností pro občany být pohřbeni v rámci města“.

Do slosování se mohou zapojit pouze obyvatelé Paříže. Uzavírku pro podávaní žádostí rada stanovila na konec prosince. Zájemci k ní musí přiložit dva hrubé návrhy na obnovení hrobu do původního stavu včetně nákladů.

V lednu se pak uskuteční samotný los, který určí třicet výherců. Zájemcům, kteří neuspějí, se vrátí zainvestovaná částka bez administrativních nákladů. Zakoupený pomník musí vylosovaní šťastlivci zrestaurovat do šesti měsíců, přičemž nový design musí být „věrný originálu“. Jestliže výherci některou z podmínek nesplní, prodej se zruší a o veškeré peníze přijdou.

The Times upozorňují, že celková částka může dosáhnout až závratných 232 tisíc eur, tedy přes 5,6 milionu korun. Záleží totiž, na kolik let se rozhodnou místo zarezervovat, od čehož se odvíjí další náklady. Existuje také možnost místo zakoupit na dobu neurčitou, což je ale nejdražší.

Někteří lidé však zřejmě budou ochotni takové peníze vynaložit. Nechtějí propásnout příležitost spočinout na jednom z nejznámějších hřbitovů světa Père-Lachaise v blízkosti polského skladatele Fryderyka Chopina, hudebníka Jima Morrisona, zpěvačky Édith Piaf nebo slavných spisovatelů Oscara Wilda a Molièra.

Ostatky významného naturalistického spisovatele Émila Zoly leží na hřbitově v Montmartru. Ve čtvrti Montparnasse mezi slavnými jmény na náhrobcích figuruje například básník Charles Baudelair, filozof Jean-Paul Sartre a jeho manželka a spisovatelka Simone de Beauvoir nebo dramatik Samuel Beckett známý zejména pro svou absurdní hru Čekání na Godota.

Bez cizích armád se Gaza zhroutí. Mír vydrží jen pár let, varuje Kalhousová

Okamura slibuje, že bude nestranným předsedou. Podávám ruku každému, řekl

Přímý přenos

Lídr hnutí SPD Tomio Okamura před volbou šéfa Sněmovny, do níž kandiduje za novou koalici ANO, SPD a Motoristů sobě, slibuje, že bude nestranným předsedou. „Chápu, že nejsem kandidátem všech. Podávám...

5. listopadu 2025  13:17

Benda hledá osm statečných. Okamura se spokojí s funkcí místopředsedy, řekl

Přímý přenos

Volbou nového předsedy Sněmovny ve středu pokračuje ustavující schůze dolní komory parlamentu. Nová koalice ANO, SPD a Motoristů, která se opírá o 108 hlasů poslanců, prosazuje do čela dolní komory...

5. listopadu 2025,  aktualizováno  12:55

Řidič na francouzském ostrově najel do lidí, křičel Alláhu Akbar. Zraněných je devět

Nejméně devět lidí bylo ve středu zraněno na ostrově Oléron u západního pobřeží Francie, když je úmyslně srazil řidič auta. V kritickém stavu jsou zřejmě čtyři zranění. Pětatřicetiletého řidiče...

5. listopadu 2025  12:01,  aktualizováno  12:50

Rozhodl prezident. Před 80 lety se báňská univerzita stěhovala z Příbrami do Ostravy

Z provizorních prostor v různých částech Ostravy moderní univerzitní kampus, z původních dvou oborů sedm fakult, ze tří stovek studentů současných třináct tisíc studujících. Vysoká škola báňská je v...

5. listopadu 2025  12:46

Policie obvinila trojici mužů z krádeže kabelů na železnici. Nejstarší míří do vazby

Přerovští policisté obvinili ze dvou trestných činů trojici mužů ve věku 22, 41 a 50 let. Za krádež železničních kabelů jim hrozí až šest let ve vězení. U nejstaršího muže podali kriminalisté návrh...

4. listopadu 2025  12:37,  aktualizováno  5. 11. 12:41

