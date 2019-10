Místo romantiky graffiti a špína. Místní si stěžují na „popelnici“ Paříž

Pařížané, kteří žijí na bulváru Saint-Martin, minulý týden zjistili, že nově vysázené stromy kdosi posprejoval. Nejedná se ale o žádné překvapení. Graffiti se objevuje na dveřích obchodů i bytových domů, okrasných květináčích a lampách, zkrátka všude, kde je to jen trochu možné.

Stejně tak pařížské Náměstí Republiky vypadá podle místních ošuntěle, a to navzdory revitalizaci před šesti lety. Vizáž mu kazí zejména nespočet bezdomovců, kteří se povalují všude kolem, či nekonečné moře cigaretových nedopalků a psích exkrementů na chodnících, mezi kterými stojí nespočet elektrických koloběžek a kol k zapůjčení.

Přestože úřady zorganizovaly pouliční hlídky, které můžou lidi za prohřešky proti čistotě města trestat, zatím se opatření podle serveru The Guardian míjí účinkem.

Město světel a romantiky se mezitím pomalu stává špinavějším a špinavějším. Místní jej dokonce překřtili na Paris poubelle (popelnice Paříž). „Paříž se stává nechutnou, všude je špína. Potřebujeme razantnější politiku ze strany lokálních úřadů, abychom ulice udrželi čisté a bezpečné,“ uvedl Mattew Fraser, profesor Americké univerzity v Paříži, který ve městě dlouhodobě žije.

Stávající starostka Anne Hidalgová je mezi lidmi stále populární, ale přestože zavedla opatření na podporu městské hromadné dopravy a výstavbu cyklostezek, není to dost. A zřejmě jí to do příštích voleb nebude stačit.

Obyvatelé Paříže budou nového starostu znovu volit už v březnu následujícího roku. A čistota bude s největší pravděpodobností na předních příčkách slibů všech kandidátů. A to i proto, že město bude v roce 2024 hostit letní olympiádu.

Radnice přitom investuje přes 550 milionů eur ročně (asi 14 miliard korun) do čištění ulic. Na nich se objeví zhruba 16 tun psích výkalů a 350 tun cigaretových nedopalků denně. Nad síly uklízečů je také vyvážení přes 30 tisíc popelnic.

Svůj podíl na zhoršující se atmosféře mají kromě bezdomovců také migranti, kteří se usazují zejména v severním okrsku, kde zakládají stanové osady a provizorní přístřešky.

Názory turistů i místních se různí

„Každý den jezdím metrem ze severního okrsku do jižního, kde pracuji, a připadá mi to jako dvě úplně jiné země,“ zlobí se učitelka arabštiny Ruth Grosrichardová, která žije kousek od Bulváru Saint-Martin. „Město sice na úklid vynakládá miliony ročně, ale já jsem ještě neviděla žádné výsledky. Naopak mi přijde, že Paříž je ještě špinavější než kdy dřív. Takhle to už zkrátka dál nejde,“ stěžuje si.



Kvůli nepořádku v pařížských ulicích se přou i lidé na cestovatelských diskuzních fórech. Zatímco někteří by se do města už nevrátili, další se Paříže vehementně zastávají. „Věřím, že se úřady snaží dělat, co je v jejich silách. Město má pořád jedinečnou atmosféru a památky jsou úžasné,“ napsala američanka Amanda Leeová.

„Vždycky se najde někdo, kdo bude mít špatné zkušenosti,“ zastává se města na jedné z diskuzí uživatelka Anne Collinsová. „Bydlela jsem dva týdny ve druhém okrsku a město se mi moc líbilo. Ale jako v každém větším městě si člověk musí dávat pozor na svoje osobní věci,“ napsala.

„Paříž se až tak moc k horšímu nemění,“ brání francouzskou metropoli studentka Karolina Hušáková, která do Francie jezdí pravidelně. „Sice není nejčistší, ale to není asi žádné velké město. Myslím, že se dá, co se týče čistoty, srovnat s Prahou,“ dodala.



