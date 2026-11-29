O záměru informoval Pierre Lombard, náměstek pařížského primátora Emmanuela Grégoira ze Socialistické strany. Demontáž se týká vysokých sloupků na chodnících i panelů na zdech, které ukazují směr například na Place de l’Opéra nebo ke katedrále Notre-Dame. Překvapivý krok je nejnovější fází dvacetiletého úsilí vedení města vytlačit auta z ulic pomocí zužování jízdních pruhů a omezování parkovacích míst.
„Když se cedule v Paříži instalovaly, lidé ještě jezdili v Renaultech 5 a existoval Sovětský svaz,“ řekl devětatřicetiletý radní ve videu na Instagramu. „Dnes v roce 2026 jezdí v Paříži víc kol než aut a lidé se orientují pomocí GPS. Tyhle cedule prostě sundáme, všude po Paříži.“ Řada ukazatelů podle něj navíc ukazuje špatným směrem, protože nereagovala na uzavírky a nové jednosměrky.
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Lombard považuje za zcela zbytečné i ukazatele směrem k provinčním městům. Zachováno zůstane jen několik cedulí u výjezdů z metropole, aby řidiče navedly na hlavní tahy ven.
Opatření je součástí snahy uklidit veřejný prostor a nabídnout více místa chodcům. Autem se dnes uskuteční jen osm procent všech cest v Paříži. Naopak 46 procent cest se uskuteční pěšky, 32 procent veřejnou dopravou a 11 procent na kole.
Obavy z dopravního chaosu
Plán radnice ale vyvolal vlnu odporu. Kritici se obávají dopravního chaosu a upozorňují, že nucené spoléhání na navigace ohrozí bezpečnost v ulicích. Řidiči i cyklisté totiž budou místo sledování provozu koukat do mobilů. Mnozí také radnici vyčítají, že krok s veřejností předem neprojednala.
„Na kole se nemá používat telefon a teď nám říkají opak,“ postěžoval si jeden z cyklistů na ulici Rue de Rivoli. Další dodal, že navigaci u sebe zdaleka nemá vždy. Před nepozorností varoval i Christian Machu ze sdružení 60 Million Pedestrians: „Je lepší, aby řidiči sledovali cestu před sebou a řídili se značkami, než aby měli oči přilepené na telefonech nebo GPS zařízeních.“
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Zaznívají také obavy, že odstranění značení zkomplikuje pohyb lidem bez chytrých telefonů, zejména seniorům.Komentátorka Yaël Mellul označila krok za rozhodnutí odtržené radnice, která prohlubuje digitální propast. „Dopravní značení je veřejná služba a pořád existují lidé, kteří navigaci nemají. A co budeme dělat v případě kybernetického útoku? Naše směrové cedule si musíme ponechat,“ uvedla.