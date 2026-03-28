Incident se odehrál v 03:30 v západní části centra Paříže před budovou Bank of America, jen několik ulic od bulváru Champs-Élysées. PNAT potvrdila, že vede vyšetřování pro „pokus o žhářství či poškození cizí věci nebezpečným prostředkem s teroristickým motivem“ a kvůli podezření na „teroristické zločinecké spolčení“.
Francouzský ministr vnitra Laurent Nuňez pochválil policii za rychlý zásah, který zmařil „násilný teroristický útok“. „Ostražitost zůstává více než kdy jindy na vysoké úrovni,“ zdůraznil ministr.
Podomácku vyrobené výbušné zařízení, které měl muž u sebe, sestávalo z pětilitrové nádoby naplněné neznámou hořlavinou a detonačního mechanismu, uvedly zdroje AFP. Nálož obsahovala přibližně 650 gramů výbušného prášku. Zařízení převzala k analýze laboratoř pařížské policie.
Podle prvotních poznatků policie oba muži dorazili k budově americké banky pěšky. Zatímco zadržená osoba pokládala výbušninu na místo, druhá celou akci natáčela na mobilní telefon. Policie pachatele vyrušila v okamžiku, kdy se zatčený muž snažil výbušné zařízení aktivovat za pomoci zapalovače.
Zadržený podle AFP policii řekl, že pochází ze Senegalu a je nezletilý, ale jeho totožnost se stále prověřuje. Tvrdí, že k činu byl naverbován přes sociální síť Snapchat a za vykonání útoku mu bylo slíbeno 600 eur (zhruba 15 000 korun).
U Satana se jim líbí. Íránští hlavouni ulili své děti na Západ, žijí tam v luxusu
Ministr Nuňez od vypuknutí války na Blízkém východě opakovaně rozesílal oběžníky, ve kterých vyzýval úřady k maximální ostražitosti kvůli možnosti útoků na odpůrce íránského režimu, na židovská pietní místa a jakékoliv objekty související se Spojenými státy nebo Izraelem. Všechny tyto potenciální cíle jsou podle AFP identifikovány jako možné terče teroristických útoků.
Válka na Blízké východě začala na konci února údery USA a Izraele na Írán. Teherán a jím podporované milice v odvetě útočí na americké základny v arabských zemích v rámci odvety za americké a izraelské údery, které začaly na konci února. Jedna z těchto milic zaútočila dronem na základnu v iráckém Kurdistánu a zabila francouzského vojáka.