Větroplavec skočil z letadla, křídlo mu useklo hlavu. Pilota soudí za zabití

Pilotovi jednomotorového letadla a zaměstnanci parašutistické školy Alainovi C. hrozí podle francouzské televize BFMTV jeden rok ve vězení. Podle zprávy Úřadu pro vyšetřování nehod v civilním letectví vezlo letadlo kromě Galyho také další lidi nad regionem Bouloc-en-Quercy, jak informuje web Insider.

Wingsuit-flying Je jednou z odnoží parašutismu. Hlavní doménou tohoto extrémního sportu je speciální okřídlená kombinéza, která po výskoku z letadla umožní člověku klouzat ve vzduchu.

Po seskoku větroplavců začal pilot podle zprávy příliš rychle klesat a do Galyho vrazilo křídlem, což zachytila i kamera namontovaná na helmě druhého skokana. Záznam poté zkoumali vyšetřovatelé.

Alain C. uvedl, že po seskoku Galyho i ostatní ztratil z dohledu. Řekl také, že je to normální a že odklonil své letadlo od místa, kam předpokládal, že budou klouzat. Pilot a skokani spolu ale podle vyšetřování předem neprobrali, kam mají po seskoku klouzat.

„Ve srovnání s parašutisty, kteří jsou ve volném pádu, je to složitější s wingsuitovými skokany, kteří letí více v přímé linii,“ řekl Alain C. podle londýnských Timesů soudu v Montaubanu.

Pilot dále vypověděl, že Galy neletěl podle správného kurzu, žalobci s ním ale nesouhlasili a tvrdili, že Galy dodržel řádné postupy. „Oběť byla jediná, kdo dodržoval pravidla,“ řekla jedna z žalobkyň.

Alain C. u soudu nicméně odmítl za smrt leteckého inženýra nést odpovědnost. „Tohle byla tragédie mého života, ale já za to nemůžu,“ uvedl pilot. Vyšetřovatelé však zjistili, že v roce 2018 porušil předpisy. V leteckém průkazu měl v té době uvedené zdravotní omezení, které mu podle vyšetřovací zprávy úřadu pro letecké nehody zakazovalo, aby létal sám. To pilot u soudu přiznal.

Jeho parašutická škola Midi-Pyrénées tak nyní čelí pokutě v přepočtu za 243 tisíc korun za to, že licenci nezkontrolovala. Šéfka parašutistické školy Isabelle Deschampsová soudu řekla, že od tragédie bezpečnostní opatření školy zpřísnila.