Událost se odehrála v září nad australským státem Queensland.
Podle vyšetřovací zprávy Australského úřadu pro bezpečnost dopravy se parašutistovi podařilo z kritické situace vyprostit pomocí speciálního nože. Po přistání utrpěl pouze lehká zranění.
Incident se odehrál ve výšce přibližně čtyři a půl kilometru, v letadle se nacházelo celkem 17 parašutistů. Ve chvíli, kdy se parašutista chystal opustit stroj, se rukojeť jeho záložního padáku zachytila o část letadla. Padák se okamžitě nafoukl, strhl parašutistu dozadu a srazil dalšího parašutistu sedícího vedle něj do volného pádu.
Oranžový padák se následně zamotal kolem ocasu letadla a parašutista zůstal viset pod ocasní částí stroje. Pilot uvedl, že v tu chvíli ucítil prudké naklonění letadla vzhůru a rychlý pokles letové rychlosti. Zpočátku se domníval, že letoun ztrácí vztlak. Teprve poté byl informován o tom, že se na ocas někdo zachytil.
Z obavy z možné havárie se pilot snažil znovu získat plnou kontrolu nad letadlem. Jeden z členů posádky proto nařídil ostatním parašutistům, aby kvůli vlastní bezpečnosti letadlo opustili. Třináct z nich vyskočilo, zatímco dva zůstali na palubě a sledovali snahu uvízlého parašutisty o vyproštění.
Ten mezitím začal pomocí nože přeřezávat šňůry svého záložního padáku. Podle zprávy mu trvalo necelou minutu, než přeřezal celkem 11 lan. Později vyšetřovatelům popsal, že snaha o vyproštění byla náročnější, než očekával.
Pilot, který měl na sobě vlastní padák, mezitím požádal o pomoc a letové kontrole oznámil, že je připraven letadlo opustit, pokud by došlo k oddělení ocasní části stroje. To se však nakonec nestalo.
Pilotovi se podařilo bezpečně přistát na letišti Tully v Queenslandu, navzdory značnému poškození stabilizátoru, které způsobil náraz nohou uvízlého parašutisty do ocasní části letadla.
Hlavní komisař Australského úřadu pro bezpečnost dopravy Angus Mitchell upozornil, že nošení háčkového nože, které není povinné, může v případě předčasného otevření záložního padáku zachránit život.