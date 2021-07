Britský parašutista propadl střechou amerického domu. Neotevřel se mu padák

„Byla jsem v šoku,“ řekla zdravotní sestra Rose Martinová svoji reakci, když ji sousedé řekli o parašutistovi, jehož seskok nabral nečekaný směr.

„Běžela jsem, abych se ujistila, že je v pořádku. Zkontrolovala jsem ho. Jeho oči byly otevřené, ale já jsem si nebyla jistá, zda nemá nějaké zranění. Nechtěla jsem, aby s ním kdokoliv pohyboval,“ řekla místní stanici KSBY.



V době incidentu v domě nikdo nebyl. „Je to úžasné. Je to převážně strop, sádrokarton. Vyhnul se pultu, spotřebičům, všemu,“ uvedla matka majitele domu Linda Salladyová. „Podle mého odhadu je to opravdu zázrak. Kdo takhle přistane bez padáku a žije?“ divila se.



Na místo dorazili lékaři, kteří jej odvezli od nemocnice. „Parašutista propadl exteriérem a interiérem rezidence,“ uvedla policie s tím, že voják si stěžoval na bolest, ačkoliv žádná viditelná zranění nebyla zřejmá. „Jsme vděční za to, že parašutista utrpěl jen mírná zranění,“ doplnila policie.

Podle mluvčího vojenské základny Camp Roberts muž voják patřil k britským speciálním silám a trénoval s americkými kolegy seskok. Ostatní parašutisté dopadli v pořádku. Zraněnému muži se ale zcela neotevřel padák.