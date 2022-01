Utíkáme z Matrixu. Němečtí antivaxeři budují v Paraguayi utopickou kolonii

Měl by to být největší urbanizační projekt evropských osadníků v Jižní Americe. Kolonie El Paraíso Verde (Zelený ráj) se rozkládá nedaleko města Caazapá na jihu Paraguaye na ploše 1 600 hektarů a její představitelé tvrdí, že v budoucnosti by zde mělo žít až dvacet tisíc lidí.