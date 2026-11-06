Výtky prezident odmítá, píší agentury. Prezident čelil kritice v souvislosti se situací v digitální bance Ueno, která má podle médií až 2,9 milionu klientů, což je skoro každý druhý obyvatel země.
Centrální banka na ni tento týden uvalila nucenou správu poté, co orgány bankovního dohledu zjistily, že Ueno nenaplňuje minimální regulační požadavky. Opatření znamená, že byly zmrazeny účty klientů. Mezi ně za Peňovy vlády přibyla také řada veřejných institucí. Prezident byl navíc v minulosti akcionářem vlastníka banky.
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"Rozhodl jsem se podat demisi z funkce prezidenta republiky. Činím tak s ohledem na stabilitu naší země, sociální smír a ochranu demokratických institucí," uvedl prezident.
Ve čtvrtek v dolní komoře parlamentu začal proces, který mohl vyústit v sesazení hlavy státu. O odchod Peňy z prezidentské funkce usilovaly opoziční strany, návrh však podpořili i vládní poslanci. Dolní komora tak krátce po oznámení rezignace schválila zahájení procedury o sesazení, o kterém rozhodne Senát, pokud bude Peňa stále ve funkci.