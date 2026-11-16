Peňa byl zadržen již krátce po sesazení z úřadu. V posledních dnech podle agentury EFE pobýval v sídle prezidentské stráže, kde však měl podle kritiků privilegované zacházení. Dozorující soudce Osmar Legal tak rozhodl o přesunu exprezidenta do vojenské věznice Viňas Cué.
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Prezident Paraguaye ohlásil demisi kvůli bankovnímu skandálu
Peňa je obviněný ze zločinného spolčení. Vyšetřovatelé se domnívají, že svým vlivem protežoval banku Ueno, ve které měl až do loňského roku své zájmy. Banka, kde mělo své účty na 2,9 milionu Paraguayců, měla mezi klienty i významné veřejné instituce, například důchodový úřad. Vazba na banku Peňu stála i prezidentskou funkci.
Centrální banka na začátku listopadu uvalila na Ueno nucenou správu a mohla by ji poslat do likvidace. To znamená, že banka přestala vyplácet vklady svých klientů. Část z nich ale dostala peníze z fondu pojištění vkladů.