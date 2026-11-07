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Paraguay má nového prezidenta. Ten předchozí skončil kvůli bankovní krizi

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  9:57
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Nový prezident Paraguaye Pedro Alliana složil přísahu. (6. listopadu 2026)

Nový prezident Paraguaye Pedro Alliana složil přísahu. (6. listopadu 2026) | foto: Reuters

Nový prezident Paraguaye Pedro Alliana složil přísahu. (6. listopadu 2026)
Nový prezident Paraguaye Pedro Alliana složil přísahu. (6. listopadu 2026)
Paraguayský prezident Santiago Peňa během rozhovoru. (12. prosince 2024).
Lidé protestovali před domem bývalého prezidenta Santiaga Peňy v Paraguyai...
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Paraguayský viceprezident Pedro Alliana se stal novým prezidentem země poté, co parlament odvolal dosavadní hlavu státu Santiaga Peňu kvůli rozsáhlé bankovní krizi. Ta souvisí s převzetím Ueno Bank kvůli obavám z její platební neschopnosti. Připravila téměř polovinu obyvatel země o přístup k jejich penězům. Pro odvolání hlavy států hlasovalo 44 ze 45 senátorů.

Peňa byl krátce po odvolání umístěn do domácího vězení. Alliana, který bude ve funkci do roku 2028, slíbil postiženým téměř třem milionům klientů banky plné odškodnění. Mezi nimi jsou i důchodci. Proti novému prezidentovi opoziční poslanci navrhli zahájit proces odvolání, jejich návrh však parlament neschválil.

Krach banky Ueno vyhnal do ulic tisíce lidí, kteří požadovali vyvození odpovědnosti vůči Peňovi. Ten měl do loňského roku podíl ve společnosti Grupo Vázquez, která banku ovládala.

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Opozice ho vinila ze střetu zájmů, což Peňa odmítal. Státní zastupitelství ho vyšetřuje kvůli možnému ovlivňování dohledu nad bankou a umisťování veřejných peněz v této finanční instituci. V sobotu má být Peňa vyslechnut kvůli podezření ze zneužití důvěry a zpronevěry. Centrální banka začala ve čtvrtek vyplácet první zálohy na odškodnění postižených klientů.

Ueno Bank původně vznikla jako menší finančně technologická společnost s důrazem na digitální služby. Vzhledem k zaměření na nízkopříjmové klienty rychle rostla a postupně se z ní stala významná banka, která spravovala také výplaty státních důchodů a účty několika státních institucí.

6. listopadu 2026

Kauza si již vyžádala rezignaci guvernéra centrální banky a ministra vnitra, osm vedoucích pracovníků Ueno Bank bylo zatčeno. Policie také provedla razie na několika místech spojených se společností Grupo Vázquez.

Dopady krize zasáhly také sousední Argentinu, kde technologická společnost ITTI ze skupiny Grupo Vázquez pozastavila práci zhruba tisícovce zaměstnanců na 30 dní bez náhrady mzdy. Finanční problémy se dotkly i fotbalu, protože Ueno Bank sponzoruje několik prvoligových klubů i paraguayskou reprezentaci.

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