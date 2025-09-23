„Důkazy zůstávají nekonzistentní,“ řekl mluvčí WHO Tarik Jašarević na tiskové konferenci v Ženevě, když byl dotázán na možnou souvislost mezi užíváním paracetamolu, který je v USA známý pod obchodním názvem Tylenol, v těhotenství a autismem.
|
Že paracetamol způsobuje autismus? Trump varuje bez důkazů, říká expert
Jeho tvrzení podpořil i regulační orgán EU pro léčivé přípravky (EMA), když uvedl, že paracetamol je bezpečný pro použití během těhotenství.
„Víme, že vakcíny nezpůsobují autismus. Vakcíny, jak jsem řekl, zachraňují nespočet životů. To je něco, co věda prokázala, a tyto věci by neměly být zpochybňovány,“ dodal Jašarević.
|
Paracetamol způsobuje autismus, tvrdí Trump těhotným. Vyzdvihl Kubu a amiše
Donald Trump v pondělí důrazně nedoporučil těhotným ženám užívat paracetamol a tento lék proti horečce a bolesti spojil s vysokým rizikem autismu u dětí. Podle agentury AFP tak americký prezident učinil v rozporu s dosavadními vědeckými poznatky.