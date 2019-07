Na Papui se rozhořelo kmenové násilí, při masakru umíraly matky a děti

Ve vesnici žije podle listu The Guardian přibližně osm set obyvatel. Jedním z nich je Philip Pimua, kterému se podařilo vyváznout bez zranění. Podle něj přišlo při masakru o život osm dětí ve věku od jednoho roku do patnácti let a osm dospělých žen. Dvě z nich měly být těhotné.



Osmnáct obětí potvrdila také agentura Reuters. Podle Pimuy se útok odehrál kolem šesté hodiny ráno. Útočníci podle něj zaklepali lidem na dveře a po otevření je zavraždili. „Ráno jsem se probudil a šel do kuchyně rozdělat oheň. Najednou jsem uslyšel střelbu,“ popsal.

This is just devastating. Pregnant women and children among the victims of a massacre killing up to 22 in Papua New Guinea's Central Highlands. https://t.co/OJX5BesUDo — Elaine Pearson (@PearsonElaine) 10. července 2019

„Podíval jsem se z okna a viděl, že některé domy hoří. Věděl jsem, že nepřátelé jsou uvnitř vesnice. Běžel jsem rychle pryč a schoval se v křoví. Asi o čtyři hodiny později jsem se vrátil. Na cestě ležely kusy těl a domy byly spálené na prach,“ vylíčil Pimua.

Útočníci podle něj použili proti obětem nejen střelné zbraně, ale také nože. „Znal jsem všechny oběti. Jsou to moji lidé. Někteří byli tak zohavení, že jsme ani nedokázali identifikovat jejich pozůstatky,“ vypráví děsivé zážitky. “Byli rozsekaní na kousky. Všude byly ruce a nohy,“ dodává.

Pimua společně s ostatními vesničany zabalil těla a poté uprchli z vesnice, kvůli obavám z návratu nepřátel, kteří by se mohli skrývat v křoví a znovu udeřit. Zpátky se vrátili ve středu v doprovodu policie, aby těla pohřbili.

Podle vesničanů souvisí útok s kmenovým násilím, které se v posledních letech v provincii Hela vyskytuje.

Lidé nahlásili policii několik případů zabíjení, odvetných činů a sexuálního násilí. Podle úřadů byl poslední útok odvetou za sobotní útok v jiné vesnici, při kterém zemřelo šest lidí.

„Oba útoky mířily na nevinné lidi, kteří to nečekali. Všichni jsme v šoku, uvedl pro Reuters guvernér Philip Undialu. Pondělní oběti podle něj nebyly vybrány náhodou, protože se jednalo o lidi, kteří poskytli útočiště obětem jiného, několik týdnů starého útoku.

Podle Pimuy je však pondělní útok jeden z nejhorších v historii země. Stejně tak ho popsal také papuánský premiér James Marape. Podle něj mohou za vraždy muži z kmenů Haguai, Okiru a Liwi a slíbil jejich potrestání. Pimua nicméně pochybuje, že by se vrahy podařilo dopadnout.