Desetidenní cestu po jižní Americe zahájil papež v pondělí 6. listopadu příletem do Uruguaye, pak se přesunul do Argentiny a Peru. Na očekávanou návštěvu se vydal i přes nedávné zdravotní potíže. Letos v říjnu, měsíc po 71. narozeninách, mu lékaři diagnostikovali rakovinu a odebrali část plíce. Lev XIV. však zvládl program bez omezení a v neděli navštívil například i město Cusco, které se nachází ve výšce 3400 metrů nad mořem.
Nadšení z návštěvy svatého otce bylo silnější než kdekoliv jinde. Jižní Amerika je kontinent, kde si katolíci udržují nejsilnější postavení v tamních společnostech. V Argentině se podle Vatikánu obřadů s papežem zúčastnily miliony lidí.
Mimořádný význam měla pak pro Lva XIV. návštěva Peru, kde mnoho let působil jako kněz a biskup. „Cítil jsem se jako doma a připomněli jste mi, že církev je opravdu jako rodina,“ uvedl ke konci své poslední mše v Limě.
|
Papež Lev XIV. končí cestu po Jižní Americe. Měsíc po operaci vystoupal do And
Během průjezdu papamobilem v Limě však došlo k incidentu, který obletěl celý svět. Na prostranství Las Palmas krátce před poslední mší trefil svatého otce do pravého oka růženec hozený z davu. Záběry zachytily, jak papež po úderu bolestivě trhl hlavou, sklonil se a sáhl si na oko. Obavy přihlížejících ale rychle opadly: Lev XIV. jízdu nepřerušil a vzápětí bez potíží odsloužil mši. Italská agentura ANSA událost popsala jako drobný incident bez následků.
Papež později dal jasně najevo, že gesto nepovažuje za útok. V rozhovoru s peruánskou novinářkou Fatimou Massadolidovou žertoval, že srdečnost Peruánců „zůstává v srdci… možná i v oku“. Člověk, který růženec hodil, mu ho podle něj chtěl s velkou vírou pouze předat.