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I za cenu odříkání. Papež vyzval věřící v Barceloně k jednotě, mluvil katalánsky

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  21:40
Papež Lev XIV. v úterý promluvil k věřícím v Barceloně, kde v katalánštině vyzval k jednotě obyvatele oblasti nedávno usilující o odtržení od Španělska. O den dříve se ještě v Madridu krátce soukromě sešel s portorickým zpěvákem a kritikem amerického prezidenta Donalda Trumpa Bad Bunnym, píší tiskové agentury. Hlava katolické církve pokračuje v návštěvě Španělska, kterou zahájila v sobotu.
Papež Lev XIV. a kardinál Juan José Omella v Barceloně během papežovy...

Papež Lev XIV. a kardinál Juan José Omella v Barceloně během papežovy apoštolské cesty. (9. června 2026) | foto: AP

Papež Lev XIV. zdraví věřící při příjezdu v papamobilu na modlitební vigilii na...
Papež Lev XIV. zdraví věřící při příjezdu v papamobilu na modlitební vigilii na...
Papež Lev XIV. dnes promluvil k věřícím v Barceloně, kde v katalánštině vyzval...
Papež Lev XIV. dnes promluvil k věřícím v Barceloně, kde v katalánštině vyzval...
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Po madridském programu se v úterý papež přesunul do katalánského velkoměsta, kde jej stejně jako ve španělské metropoli zdravily tisíce lidí.

„Drazí bratři a sestry, v tomto duchu chceme i my, ve světě rozervaném válkami a rozkoly, ve společnosti stále více roztříštěné a individualistické, být mučedníky, tedy svědky a proroky jednoty, vstřícnosti, svornosti a pokoje, i za cenu obětí a odříkání,“ citoval Lva oficiální web Vatican News.

Během krátké bohoslužby v barcelonské katedrále svatého Kříže a svaté Eulálie papež také připomněl tradiční označení Barcelony jako Cap i Casal de Catalunya (Hlava a sídelní místo Katalánska), které podle něho dává obyvatelům zvláštní poslání stát se „staviteli jednoty“.

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Přítomné oslovil v katalánštině, kterou místní vnímají jako symbol své identity a která hrála důležitou roli v separatistickém hnutí. Jeho představitelé v tomto částečně autonomním španělském regionu vládli v minulém desetiletí, kdy bylo Katalánsko názorově rozděleno na příznivce a odpůrce odtržení od země. V úterý osmimilionový region spravují politici loajální vůči Madridu.

Papežův úřad v úterý informoval, že se Lev na závěr své návštěvy španělského hlavního města před stadionem Santiaga Bernabéua soukromě setkal s portorickou hudební hvězdou a její rodinou. Bad Bunny je znám kritikou tvrdé Trumpovy protimigrační politiky.

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Americký prezident zase nelibě nesl, když byl zpěvák vybrán jako interpret pro únorové finále ligy amerického fotbalu NFL, takzvaného Super Bowlu, který patří k nejsledovanějším událostem v USA. Trumpovi a jeho konzervativcům se nelíbí zpěvákova kritika Trumpovy politiky, výhradně španělské texty či genderově nevyhraněný styl oblékání.

Papež v úterý večer povede modlitební vigilii na olympijském stadionu v Barceloně. V katalánském městě jeho program pokračuje i ve středu, kdy navštíví nedaleký klášter Montserrat a požehná nové nejvyšší věži chrámu svaté Rodiny (Sagrada Familia) od architekta Antonia Gaudího.

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