Po madridském programu se v úterý papež přesunul do katalánského velkoměsta, kde jej stejně jako ve španělské metropoli zdravily tisíce lidí.
„Drazí bratři a sestry, v tomto duchu chceme i my, ve světě rozervaném válkami a rozkoly, ve společnosti stále více roztříštěné a individualistické, být mučedníky, tedy svědky a proroky jednoty, vstřícnosti, svornosti a pokoje, i za cenu obětí a odříkání,“ citoval Lva oficiální web Vatican News.
Během krátké bohoslužby v barcelonské katedrále svatého Kříže a svaté Eulálie papež také připomněl tradiční označení Barcelony jako Cap i Casal de Catalunya (Hlava a sídelní místo Katalánska), které podle něho dává obyvatelům zvláštní poslání stát se „staviteli jednoty“.
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Přítomné oslovil v katalánštině, kterou místní vnímají jako symbol své identity a která hrála důležitou roli v separatistickém hnutí. Jeho představitelé v tomto částečně autonomním španělském regionu vládli v minulém desetiletí, kdy bylo Katalánsko názorově rozděleno na příznivce a odpůrce odtržení od země. V úterý osmimilionový region spravují politici loajální vůči Madridu.
Papežův úřad v úterý informoval, že se Lev na závěr své návštěvy španělského hlavního města před stadionem Santiaga Bernabéua soukromě setkal s portorickou hudební hvězdou a její rodinou. Bad Bunny je znám kritikou tvrdé Trumpovy protimigrační politiky.
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Americký prezident zase nelibě nesl, když byl zpěvák vybrán jako interpret pro únorové finále ligy amerického fotbalu NFL, takzvaného Super Bowlu, který patří k nejsledovanějším událostem v USA. Trumpovi a jeho konzervativcům se nelíbí zpěvákova kritika Trumpovy politiky, výhradně španělské texty či genderově nevyhraněný styl oblékání.
Papež v úterý večer povede modlitební vigilii na olympijském stadionu v Barceloně. V katalánském městě jeho program pokračuje i ve středu, kdy navštíví nedaleký klášter Montserrat a požehná nové nejvyšší věži chrámu svaté Rodiny (Sagrada Familia) od architekta Antonia Gaudího.