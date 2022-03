Papež vysílá na Ukrajinu dva kardinály. Jeden z nich pochází z Brna

Papež František vyslal na Ukrajinu zasaženou válkou dva vlivné kardinály. Jeden z vyslaných kardinálů, papežův almužník Konrad Krajewski, už odcestoval do Polska, odkud se bude snažit dostat se na Ukrajinu. Druhý kardinál, Michael Czerny, je původem z Brna. Czerny v úterý odjede do Maďarska, odkud se bude rovněž snažit dostat se do válkou zmítané země, uvedla vatikánská oficiální média.