Už sedmého května začne v posvátných prostorách Sixtinské kaple volba nového papeže. A nejkonzervativnější katolické křídlo už zahájilo masivní lobbování za to, aby se do čela církve postavil opak liberálního Františka. Peníze do boje sype evropská šlechta i spolky, které loni hlasitě podporovaly Donalda Trumpa.