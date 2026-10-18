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Papež Lev XIV. poprvé od operace promluvil k věřícím. Děkoval za podporu

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  14:21
Papež Lev promlouvá z okna Apoštolského paláce po propuštění z nemocnice, kde...

Papež Lev promlouvá z okna Apoštolského paláce po propuštění z nemocnice, kde podstoupil operaci odstranění části pravé plíce v důsledku diagnózy rakoviny. (18. října 2026) | foto: Reuters

Papež Lev promlouvá z okna Apoštolského paláce po propuštění z nemocnice, kde...
Papež Lev promlouvá z okna Apoštolského paláce po propuštění z nemocnice, kde...
Papež Lev promlouvá z okna Apoštolského paláce po propuštění z nemocnice, kde...
Papež Lev promlouvá z okna Apoštolského paláce po propuštění z nemocnice, kde...
10 fotografií
Papež Lev XIV. v neděli poprvé od úterní operace, kdy mu lékaři odebrali část plíce, promluvil k věřícím. Poděkoval jim za blízkost, kterou mu vyjadřovali modlitbami, a řekl, že se postupně vrací ke svým aktivitám.

Zvláštní poděkování pak při krátkém proslovu k lidem na svatopetrském náměstí vyjádřil lékařům a zdravotnickému personálu římské Gemelliho nemocnice, kde byl hospitalizovaný od úterý do soboty.

Papež Lev XIV. opustil nemocnici. Zdravil věřící, v neděli přednese modlitbu

Papež oznámil, že podstoupí hospitalizaci a zákrok minulou neděli. Do nemocnice odjel v úterý a téhož dne ho lékaři i operovali. Vatikán v úterý večer oznámil, že chirurgové Lvovi odebrali dolní lalok pravé plíce a diagnostikovali u něj rakovinu. Operace trvala přibližně 90 minut a neprovázely ji komplikace.

„Přeji si poděkovat všem, kteří se v těchto dnech za mne modlili. Opravdu jsem pocítil vaši podporu, děkuji,“ uvedl papež. Na svatopetrském náměstí si ho podle Vatikánu přišlo poslechnout na 15 tisíc lidí.

„Jak víte, po překonání této choulostivé práce se postupně vrátím k mým aktivitám,“ dodal papež. Lev XIV. by v první polovině listopadu měl podniknout cestu do Uruguaye, Argentiny a Peru.

17. října 2026
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