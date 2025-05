Autor: iDNES.cz , ČTK

12:13

Kardinál z Burkiny Faso se před volbou nové hlavy katolické církve postaral o malé pozdvižení. Italská média si totiž všimla, že „zázračně omládl“. Zatímco v loňské vatikánské ročence bylo datum jeho narození 25. ledna 1945, v té letošní se náhle posunulo na 31. prosince téhož roku. Pro duchovního to tak znamená, že se příští týden zúčastní konkláve, do kterého se mohou zapojit jen kardinálové pod 80 let.