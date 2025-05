A na to, že pro někoho je dokonce náměstek Boží – takhle to říkal třeba Jan Hus – ale i hlava svrchovaného státu, nástupce svatého Petra a k tomu vrchní velitel malé armády, je to dokonce hodně málo. A to už snad radši ani nezapočítáme, že je také nejvyšší stavitel mostů (pontifex maximus) mezi pozemským a duchovním světem a že k tomu všemu je ještě sluha sluhů Božích.

Dvě stě tisíc eur, jež zbyly po Františkovi, půjde mladistvým delikventům v římské věznici Casal del Marmo. Odkázal jim je.