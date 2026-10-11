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Papež podstoupí operaci kvůli plicnímu uzlu. Lékaři ho odhalili včas, vzkázal

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  13:43aktualizováno  13:59
Papež Lev XIV. slouží mši u příležitosti zahájení akademického roku na...

Papež Lev XIV. slouží mši u příležitosti zahájení akademického roku na papežských univerzitách v bazilice svatého Petra ve Vatikánu. (8. října 2026) | foto: Remo CasilliReuters

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Papež Lev XIV. v neděli oznámil, že v nejbližších dnech podstoupí operaci k odstranění plicního uzlu zjištěného při prohlídce. Papež uvedl, že nález je „ohraničený“ a byl odhalen v raném stadiu. Dodal, že operace je naplánována na nejbližší dny.

Jedenasedmdesátiletý papež o chystané operaci promluvil během svého poledního požehnání. Sdělil, že jeho lékařský tým považuje zákrok za vhodné řešení a on s tím souhlasil. Poutníky ujistil, že jeho zdravotní potíže jsou „pod kontrolou“ a lékaři je zachytili včas.

Modlitbu Anděl Páně zakončil poděkováním všem za jejich „duchovní blízkost“. Zároveň uvedl, že se svěřuje do jejich modliteb.

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Mluvčí Svatého stolce Matteo Bruni řekl, že operaci plánují na začátek příštího týdne. Papež by se podle něj měl zotavovat asi týden.

Zákrok podle stanice BBC provedou lékaři v římské nemocnici Gemelli. Ta po neúspěšném atentátu na papeže Jana Pavla II. v květnu 1981 zřídila zvláštní apartmá pro hlavu katolické církve, které slouží dodnes.

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Plicní uzel je malá, lokalizovaná léze, která může být nezhoubná. Podle The American Thoracic Society, přední americké organizace zaměřené na plicní nemoci, se u méně než pěti procent plicních uzlů prokáže rakovina, ačkoli riziko stoupá s věkem, velikostí nálezu a dalšími faktory

Papež Lev XIV., vlastním jménem Robert Francis Prevost, nastoupil do čela katolické církve v roce 2025 po smrti papeže Františka. Je 267. nástupcem svatého Petra a prvním Američanem v této funkci.

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