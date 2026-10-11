Jedenasedmdesátiletý papež o chystané operaci promluvil během svého poledního požehnání. Sdělil, že jeho lékařský tým považuje zákrok za vhodné řešení a on s tím souhlasil. Poutníky ujistil, že jeho zdravotní potíže jsou „pod kontrolou“ a lékaři je zachytili včas.
Modlitbu Anděl Páně zakončil poděkováním všem za jejich „duchovní blízkost“. Zároveň uvedl, že se svěřuje do jejich modliteb.
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Mluvčí Svatého stolce Matteo Bruni řekl, že operaci plánují na začátek příštího týdne. Papež by se podle něj měl zotavovat asi týden.
Zákrok podle stanice BBC provedou lékaři v římské nemocnici Gemelli. Ta po neúspěšném atentátu na papeže Jana Pavla II. v květnu 1981 zřídila zvláštní apartmá pro hlavu katolické církve, které slouží dodnes.
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Plicní uzel je malá, lokalizovaná léze, která může být nezhoubná. Podle The American Thoracic Society, přední americké organizace zaměřené na plicní nemoci, se u méně než pěti procent plicních uzlů prokáže rakovina, ačkoli riziko stoupá s věkem, velikostí nálezu a dalšími faktory
Papež Lev XIV., vlastním jménem Robert Francis Prevost, nastoupil do čela katolické církve v roce 2025 po smrti papeže Františka. Je 267. nástupcem svatého Petra a prvním Američanem v této funkci.