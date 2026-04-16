Lev XIV. také odsoudil hlavy států, které podle něj využívají náboženské rétoriky k ospravedlnění válek, a vyzval k zásadní změně kurzu.
Varoval před lidmi, kteří „zneužívají náboženství a samotné jméno Boží ke svým vlastním vojenským, ekonomickým a politickým cílům a tím uvrhují to, co je posvátné, do temnoty a špíny“.
Papež byl v předchozích dnech kritický k válce USA a Izraele proti Íránu, což vyvolalo ostrou reakci prezidenta Trumpa. „Papež Lev je slabý ohledně kriminality a hrozný v zahraniční politice,“ uvedl šéf Bílého domu.
Americký viceprezident J. D. Vance pak v úterý prohlásil, že papež by měl být opatrný, když se vyjadřuje k teologii. Hlavu katolické církve kritizoval za výrok, že Ježíš nikdy nestojí na straně těch, kteří dříve svírali meče a dnes shazují bomby.
Papež navštívil převážně anglicky mluvící město Bamenda na severozápadě země během své cesty po čtyřech afrických zemích.
Lev XIV., bývalý člen augustiniánského řádu, se ve čtvrtek po setkání s místními představiteli na letišti přesunul do katedrály svatého Josefa, která je sídlem bamendské arcidiecéze. Tam se pomodlil v kapli Nejsvětější svátosti a pak se v katedrále sešel s tamním arcibiskupem Andrewem Nkeaou Fuanyaou.
Papež přijel do Kamerunu již ve středu, kdy pronesl projev k představitelům země v hlavním městě Yaoundé za přítomnosti prezidenta Paula Biyi, jenž vládne zemi od roku 1982.
Jde o druhou zastávku papežovy africké cesty. Před Kamerunem Lev XIV. zavítal do převážně muslimského Alžírska, které navštívil jako první papež v historii. Ze 30 milionů obyvatel Kamerunu se více než třetina hlásí ke katolické církvi. V sobotu papež Kamerun opustí a navštíví Angolu. Jeho africké turné ukončí příští týden pobyt v Rovníkové Guineji.
Město Bamenda se nachází v epicentru separatistického konfliktu, který si za téměř deset let vyžádal tisíce obětí a který humanitární organizace označily za jednu z nejvíce zanedbávaných krizí světa, upozorňuje agentura AP. V roce 2017 začalo v anglofonním městě povstání s cílem odtrhnout se od převážně frankofonního Kamerunu.
Separatisté podle agentury AP při příležitosti papežovy návštěvy vyhlásili třídenní klid zbraní. V jejich prohlášení stojí, že příměří „odráží hluboký duchovní význam návštěvy a jeho účelem je umožnit civilistům, poutníkům a hodnostářům bezpečně cestovat“.