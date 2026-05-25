Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

AI hrstky soukromníků je mocný zesilovač dezinformací, varuje Lev XIV. v encyklice

Autor: ,
  16:05
Papež Lev XIV. ve své první encyklice Magnifica Humanitas (Skvělé lidství) k umělé inteligenci varoval před dezinformacemi, které AI manipulací s obsahem vytváří. Moc mají podle něj sociální sítě ovládané hrstkou soukromníků. Upozornil také na roli digitálních platforem v obchodování s lidmi, jež podle něj musí být uznáno jako forma otroctví. Papež se navíc poprvé omluvil za roli, kterou Vatikán sehrál při legitimizaci otroctví, a za to, že jej po staletí neodsoudil.
Papež Lev XIV. ve své první encyklice Magnifica Humanitas (Skvělé lidství) k...

Papež Lev XIV. ve své první encyklice Magnifica Humanitas (Skvělé lidství) k umělé inteligenci varoval před dezinformacemi. (25. května 2026) | foto: Reuters

Papež Lev XIV. ve své první encyklice Magnifica Humanitas (Skvělé lidství) k...
Papež Lev XIV. ve své první encyklice Magnifica Humanitas (Skvělé lidství) k...
Papež Lev XIV. ve své první encyklice Magnifica Humanitas (Skvělé lidství) k...
Vatikán vyslechl první papežovo SIX SEVEN (15. května 2026)
32 fotografií

Dezinformace podle hlavy katolické církve našly v AI „mocný zesilovač“ díky schopnosti manipulovat s obsahem, obrázky a videi, což lidi vystavuje zaujatým či zavádějícím pohledům.

Internet by podle něj měl být vnímán jako prostředí, v němž může dozrát vnitřní svoboda a kritické myšlení, a nikoliv jako nástroj nadměrného rozptylování nebo dominance. Papež připomněl i vydírání nebo sexuální vykořisťování nezletilých v online prostoru kvůli falešným profilům či nástrojům AI, které jsou schopné manipulovat s obrázky a videi.

Nebývale ostrý papež. Modlitby válčících lídrů s krví na rukou Bůh odmítá, řekl

Lev XIV. vyzval k důsledné regulaci AI a k tomu, aby její vývojáři usilovali spíše o společné dobro než o zisk. Odsoudil „kulturu moci“, kterou pohání závod v oblasti umělé inteligence, zejména při vývoji stále dokonalejších metod vedení vzdálené války. Podle něj také není přípustné svěřovat systémům AI nezvratná a smrtelná rozhodnutí, čímž vyvolal další spor s americkým prezidentem Donaldem Trumpem.

Encyklika opakovaně kritizuje koncentraci moci a dat v rukou malého počtu lidí v soukromém sektoru a označuje to za nebezpečí, zejména pro děti a nejzranitelnější skupiny. Papež proto vyzval k regulaci, jako je nezávislý dohled nebo robustní právní rámec. Vývojáře AI a politické představitelé vyzval, aby se řídili etickými a duchovními zásadami a pracovali nikoliv pro vlastní zisk nebo moc, ale pro blaho lidstva.

Svět pustoší hrstka tyranů, prohlásil papež po kritice z Trumpova tábora

„Hlavními hybnými silami rozvoje jsou soukromé, často nadnárodní subjekty, které disponují zdroji a schopností zasahovat do dění v míře převyšující možnosti mnoha vlád. Technologická moc tak nabývá bezprecedentního, převážně ‚soukromého‘ charakteru, což ještě více ztěžuje její rozpoznání, regulaci a nasměrování ve prospěch společného dobra. Je-li taková moc soustředěna v rukou několika málo lidí, má tendenci se uzavírat a vyhýbat se veřejné kontrole, čímž se zvyšuje riziko pokřivených forem rozvoje, které vedou k novým formám závislosti, vyloučení, manipulace a nerovnosti,“ uvedl.

Papež vyzval rovněž k vytvoření společného mezinárodního rámce k omezení technologického zbrojního závodu i k vývoji udržitelnějších technologických řešení. V této souvislosti zmínil dopady na životní prostředí, kdy datová centra generující modely AI spotřebovávají obrovské množství energie a vody, což má významný vliv na produkci oxidu uhličitého.

Papež jako první po pěti stoletích přijel do Monaka. Odsoudil rozdíly v bohatství

Umělá inteligence podle Lva klade stejné existenciální otázky, jaké kladla průmyslová revoluce. AI ale také vyvolává otázku, zda bude katalyzátorem a obohatí lidstvo, nebo se stane technologickým jedem, který otupí lidskou inteligenci a zároveň zničí miliony dobře placených pracovních míst.

Omluva za roli v otroctví

Předchozí papežové se omluvili za zapojení křesťanů do transatlantického obchodu s otroky. Žádný z nich však nikdy veřejně nepřiznal roli, kterou papežové sehráli při udělování pravomoci evropským panovníkům podrobit si a zotročit nevěřící. Minulost Vatikánu papež Lev XIV. v této souvislosti označil za ránu v křesťanské paměti.

Papež text představil na tiskové konferenci ve Vatikánu, které se účastnil také spoluzakladatel společnosti Anthropic. Vatikán se ji rozhodl zapojit do svého už deset let trvajícího úsilí o navázání dialogu se Silicon Valley ohledně lidských nákladů AI. Ke konci svého pontifikátu začal o umělé inteligenci a jejích rizicích pro lidstvo více hovořit i papež František, který loni zemřel.

ANALÝZA: Konvertita Vance poučuje papeže, zatáhli ho do bahna kulturní války

Trumpova vláda nařídila v únoru všem americkým úřadům, aby přestaly používat technologie společnosti Anthropic poté, co tato firma odmítla umožnit americké armádě jejich neomezené využívání. Anthropic, která se prezentuje jako firma zabývající se AI kladoucí bezpečnost a snižování rizik na první místo ve svém výzkumu, na vládu podala žalobu. Rozhodnutí přizvat Anthropic někteří kritizovali.

Magnifica Humanitas má podle agentur 83 stran a obsahuje bezmála 43 tisíc slov. Lev XIV. text podepsal 15. května ke 135. výročí encykliky Rerum Novarum (O nových záležitostech). V tomto textu papež Lev XIII. (1810-1903) reagoval na rozvoj kapitalismu, vykořisťování dělníků či nástup socialismu a marxismu s jejich programovým návrhem ukončit soukromé vlastnictví výrobních prostředků. Encyklika patří k základům sociálního učení katolické církve.

Vstoupit do diskuse

Česká islamofobie i Masaryk. Kalhousová popisuje, proč Češi v podpoře Izraele vybočují

Nejčtenější

Fotografií roku Czech Nature Photo 2026 se stal výmluvný snímek „Evoluce“

Fotografie roku „Evoluce“, autor Petr Bambousek, vítěz Czech Nature Photo 2026

Na dvě stovky vybraných snímků přírody z celého světa, které pořídili čeští a slovenští fotografové a přihlásili je do jubilejního 10. ročníku fotografické soutěže Czech Nature Photo, se v podvečer...

Česko má novou královnu krásy. Miss Czech Republic 2026 je Lucie Pisková

Miss Czech Republic 2026 Lucie Pisková (23. května 2026)

Novou Miss Czech Republic 2026 je Lucie Pisková (22). Ve finálovém rozstřelu byla s Eliškou Kukačovou. Během slavnostního finálového galavečera vyhlásili také držitelky dalších titulů, díky nimž...

Daniel Landa ukázal rozbité okno svého domu. Uberte trochu, vzkázal

Daniel Landa během představení nového nastudování muzikálu Tajemství v Divadle...

Zpěvák Daniel Landa (57) zveřejnil fotografii rozbitého okna svého domu a připojil k ní stručný, ale výrazný komentář. Jeho slova rozpoutala na Facebooku debatu o agresi ve společnosti, rostoucím...

V pražských Záběhlicích se srazil elektrobus s tramvají, mnoho zraněných

Srážka tramvaje a autobusu MHD v pražských Záběhlicích. (19. května 2026)

V pražských Záběhlicích se srazila tramvaj s autobusem. Záchranáři ošetřili 18 zraněných, hasiči vyprošťovali jednoho ze zaklíněných řidičů. Záchranka aktivovala takzvaný traumaplán. Policie už...

Na brněnském náměstí se hodovalo, tancovalo, ale i uráželo

Na akci Brno u jednoho stolu se podává klobása, pije se pivo i moravské víno....

Stovky sudetských Němců i česky hovořících Brňanů odpoledne usedly k dlouhému stolu v centru Brna na Moravském náměstí. Sousedskou slavností a hodováním pod širým nebem zde pokračoval páteční program...

Opusťte Kyjev, vyzvalo Rusko cizince. Spouští další údery, nazývá je odvetou

Sledujeme online
Dobrovolníci Červeného kříže pomáhají zraněné ženě po ruském útoku na obytnou...

Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová v pondělí uvedla, že Rusko bude pokračovat v úderech na Kyjev, které označila za odvetu za ukrajinský útok v okupované Luhanské oblasti z...

25. května 2026  13:40,  aktualizováno  16:08

AI hrstky soukromníků je mocný zesilovač dezinformací, varuje Lev XIV. v encyklice

Papež Lev XIV. ve své první encyklice Magnifica Humanitas (Skvělé lidství) k...

Papež Lev XIV. ve své první encyklice Magnifica Humanitas (Skvělé lidství) k umělé inteligenci varoval před dezinformacemi, které AI manipulací s obsahem vytváří. Moc mají podle něj sociální sítě...

25. května 2026  16:05

Orbán bral víc než dvojnásobek. Magyar omezí výdaje, seškrtá i vlastní plat

Péter Magyar ve Vídni (21. května 2026)

Maďarský premiér Péter Magyar oznámil výrazné škrty v platech politických špiček. Jeho vlastní měsíční příjem má nově činit 3,8 milionu forintů (260 tisíc korun) měsíčně, tedy méně než polovinu...

25. května 2026  15:36

Střet tří vozů komplikuje dopravu na tahu z Karlovarska do Ústeckého kraje

Nehoda nedaleko Stráže nad Ohří zastavila provoz na frekventované silnici I/13

Vážná nehoda na silnici I/13 u Stráže nad Ohří na Karlovarsku odpoledne zastavila dopravu na hlavním tahu do Ústeckého kraje. Podle prvotních informací bouraly dva osobní vozy a dodávka. Při střetu...

25. května 2026  15:23,  aktualizováno  15:35

Česku chybí data o dětech odsouzených rodičů, úřady se o nich dozvídají náhodně

ilustrační snímek

Stát nemá přesná data o tom, kolik v Česku vyrůstá dětí, které mají některého z rodičů ve výkonu trestu. V pondělí se na tom v Poslanecké sněmovně shodli zástupci úřadů i odborníci. Podle odhadů by...

25. května 2026  15:35

Policie zadržela šéfa ruské církve v Česku. Podezírá ho z převozu zakázaných látek

Emeritního metropolitu ruské pravoslavné církve Ilariona zadrželi policisté v...

Emeritního metropolitu ruské pravoslavné církve Ilariona zadrželi čeští policisté cestou z Karlových Varů. Je podezřelý z převozu zakázaných látek, píše telegramový kanál Ilariona. Duchovní to...

25. května 2026  14:24,  aktualizováno  15:34

Až do sto dvaceti! Podívejte se do tváří stoletých přeživších holokaustu

Fotograf Jindřich Buxbaum zachytil na svých snímcích muže a ženy, kteří...

Fotograf Jindřich Buxbaum zachytil na svých snímcích muže a ženy, kteří překročili věkovou hranici sta let a jejichž životní dráha byla spojena s tragickou zkušeností holocaustu. V nové knize Až do...

25. května 2026  15:30

Británie je postavená pro klima, které už neexistuje. Jak odolá 40 stupňům?

Návštěvnice pláže v britském Brightonu (24. května 2026)

Britská infrastruktura je podle vládních klimatických poradců postavená pro klima, které již neexistuje. Aby zvládla dopady globálního oteplování, bude potřeba zásadních změn. Vyplývá to ze středeční...

25. května 2026  10:13,  aktualizováno  15:24

Meteorologové po kritice změnili barevnou škálu teplot. A upraví i systém výstrah

Mapa očekávaných nejvyšších odpoledních teplot v úterý 26. května 2026

Český hydrometeorologický ústav upravil škálu barev, které používá pro teploty vzduchu. Reaguje tím částečně na kritiku, jež se na něj snesla kvůli vyvolávání strachu. Červená barva však pro teploty...

25. května 2026  15:22

Zemřel „Hurikán Suzuki“. Průkopník japonského maloobchodu a šéf řetězce 7-Eleven

Tošifumi Suzuki, dlouholetý šéf japonské společnosti 7-Eleven, zemřel ve věku...

Ve věku 93 let zemřel průkopník japonského maloobchodu Tošifumi Suzuki. Proměnil původně americký maloobchodní řetězec 7-Eleven v obchod, který si zamilovaly miliony Japonců. Uvědomil si totiž, že...

25. května 2026  15:16

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Testování žáků čelí kritice. Plaga se vyjádří po schůzce se šéfem školní inspekce

Ministr školství Robert Plaga přichází na jednání vlády (23. února 2026)

Letošní plošné testování žáků pátých a devátých tříd základních škol pobouřilo rodiče, zástupce škol i odborníky. V otázkách se objevovaly dotazy na rodinné poměry dětí nebo zda žáci přemýšleli nad...

25. května 2026  15:14

Bůh povolá a vše jde stranou. Navzdory krizím Mekku zaplnilo přes milion muslimů

Kolem půldruhého milionu muslimů v Mekce zahájilo tradiční obřady spojené s...

Kolem půldruhého milionu muslimů v pondělí v Mekce zahájilo tradiční obřady spojené s velkou poutí (hadždž), která je jedním z pěti pilířů islámu. Ani zvýšené ceny letenek a narušená doprava v...

25. května 2026  15:12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.