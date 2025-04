Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Podle italského tisku se má pohřeb konat pravděpodobně v sobotu 26. dubna. V pátek se v Itálii slaví 80. výročí osvobození, což je státní svátek.

Konečné rozhodnutí o datu bude na kardinálech, kteří se v úterý mají setkat, aby vyřešili nejen pohřeb hlavy katolické církve, ale také ustanovení konkláve, kde zvolí novou. Pohřeb se uskuteční pravděpodobně na Svatopetrském náměstí.

Vatikán již dříve v pondělí uvedl, že tělo papeže by mělo být do baziliky svatého Petra přeneseno ve středu ráno. V pondělí večer ho přenesli do kaple Santa Marta a jeho byt byl formálně zapečetěn.

Oproti jeho předchůdcům ho nebudou vystavovat na vyvýšené plošině. František pohřební rituály zjednodušil, takže bude ležet jen v otevřené rakvi.

František se též rozhodl odklonit od dlouhé tradice ukládání těla zemřelého papeže do tří rakví: ze zinku, dubu a cypřišového dřeva. Nově by ostatky měly být uloženy do dřevěné rakve se zinkovým vnitřkem. Pohřeb se uskuteční do devíti dnů, konkrétní datum zatím nebylo stanoveno.

Kdo rozhodne o novém papeži? Do dvaceti dní se musí sejít takzvané konkláve, které zvolí nového papeže. Účastnit se jej musí všichni kardinálové, kteří v den smrti nebo odstoupení papeže nepřekročili věk osmdesáti let. Maximální počet volitelů je od roku 1975 formálně stanoven na 120, pro konkrétní případy je však možné jejich počet navýšit. Aktuálně je 252 kardinálů, z nichž 138 splňuje podmínky pro hlasování.

V době takzvané sedisvakance (uprázdnění papežského trůnu) se stává hlavou katolické církve a státu Vatikán camerlengo, všichni ostatní členové papežské kurie kromě kardinála penitenciáře (zpovědníka) skončí po úmrtí papeže ve svých funkcích.

Momentálně je camerlengo kardinál Kevin Farrell. Za každodenní chod Apoštolského stolce je odpovědný sbor kardinálů. V této době nesmějí padnout žádná zásadní rozhodnutí.

Pohřbu se podle očekávání zúčastní významné světové osobnosti. Svou účast již potvrdil americký prezident Donald Trump, který by měl dorazit i se svou manželkou Melanií. Pro Trumpa jde o první ohlášenou zahraniční cestu po jeho lednovém návratu do Bílého domu. Účast přislíbili také francouzský prezident Macron či ukrajinský prezident Zelenskyj. Čína v úterý vyjádřila kondolenci.

Papež František zemřel v pondělí v důsledku mozkové mrtvice a následného nezvratného selhání srdce. Úmrtí bylo náhlé, papež umřel ve věku 88 let po táhlých zdravotních problémech, uvedla agentura Reuters s odvoláním na zdroje ve Vatikánu.