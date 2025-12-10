Usilovat o mír bez Evropy není realistické, prohlásil papež k válce na Ukrajině

Autor: ,
  6:53
Papež Lev XIV. v úterý kritizoval snahy obejít Evropu při jednáních o ukončení války na Ukrajině. Podle hlavy katolické církve není takový postup realistický. Papež, který pochází ze Spojených států, také kritizoval amerického prezidenta Donalda Trumpa za výroky na adresu Evropy.

Válka na Ukrajině

Sledovat další díly na iDNES.tv

„Usilovat o mírovou dohodu bez zapojení Evropy do rozhovorů není realistické. Válka je v Evropě a myslím, že Evropa musí být součástí bezpečnostních záruk, které se hledají dnes i v budoucnosti,“ uvedl papež.

Trumpův dosud nejtvrdší útok na Evropu. Je v rozkladu, vedou ji slaboši, řekl

Papež také uvedl, že některé části návrhu na zastavení konfliktu amerického prezidenta Trumpa přináší „obrovské změny“ do spojenectví mezi USA a Evropou.

Papež Lev XIV. jednal s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. (9. prosince 2025)
Papež Lev XIV. jednal s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. (9. prosince 2025)
Papež Lev XIV. jednal s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. (9. prosince 2025)
Papež Lev XIV. zdraví věřící na svatopetrském náměstí ve Vatikánu. (12. října 2025)
23 fotografií

„Poznámky učiněné na adresu Evropy i v nedávných rozhovorech se, myslím, snaží o rozklad toho, co považuji, že by mělo být dnes i v budoucnosti velmi významné spojenectví,“ uvedl papež, který je rodákem z Chicaga.

Tento týden americký prezident Trump označil v rozhovoru pro server Politico Evropu za skupinu národů v rozkladu vedenou slabými lidmi, kteří selhávají v boji s migrací a neumí ukončit válku na Ukrajině.

Ukrajinsko-evropský návrh je skoro hotov. Nemůžeme se vzdát území, řekl Zelenskyj

Papež v úterý jednal s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. „Konkrétně jsme mluvili o unesených dětech, o zajatcích, hlavně o tom jak církev může pomoci návratu dětí na Ukrajinu,“ řekl novinářům v úterý večer papež. Také Zelenskyj po setkání uvedl, že mluvil s papežem o jednáních o zastavení války i o možnostech návratu ukrajinských dětí z Ruska.

Moskva roli evropských států v jednání o ukončení konfliktu na Ukrajině dlouhodobě kritizuje a snaží se ji upozadit. Zpočátku svůj plán na ukončení války s evropskými spojenci nekonzultovaly ani Spojené státy.

Válka na Ukrajině

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse (18 příspěvků)

Nejčtenější

Leoš Mareš nevysílal Ranní show. Zůstal v nemocnici s Patrikem Hezuckým

Leoš Mareš jel i v pátek za parťákem Hezuckým do benešovské nemocnice.

Posluchači Ranní show na Evropě 2 zažili ve středu nezvyklé ráno. Moderátorka Katka Říhová oznámila, že Leoš Mareš výjimečně neusedl za mikrofon a rozhodl se strávit noc v nemocnici po boku svého...

Zemřel Patrik Hezucký, moderátor, bavič a Marešův parťák z Ranní show

Patrik Hezucký

Ve věku 55 let zemřel Patrik Hezucký. Moderátor, bavič, ale především dlouholetý hlas Ranní show Evropy 2, kde dělal kolegu Leoši Marešovi, se poslední měsíce potýkal s vážnými zdravotními problémy....

Nejmocnější v Evropě je Trump. Dvojka v žebříčku Politica překvapí, uspěl i Babiš

Americký prezident Donald Trump se stal prvním držitelem nové Ceny míru, kterou...

Americký prezident Donald Trump je podle bruselského portálu Politico nejmocnějším člověkem Evropy. Sestavený žebříček popisuje 28 osobností, které budou v nadcházejícím roce 2026 kontinent významně...

Mareš strávil další noc u Hezuckého, situaci nazval setrvalým stavem

Patrik Hezucký byl v dobré náladě, vtipkoval, ukázal svůj pokoj i ledničku...

Leoš Mareš strávil druhou noc v řadě opět na křesle v nemocničním pokoji se svým kolegou a kamarádem Patrikem Hezuckým. Ve čtvrteční Ranní show však nechyběl. Do rádia přijel rovnou z benešovské...

Zneklidňující pohled do Epsteinova světa. K vidění jsou neznámé fotky z jeho sídla

Demokratičtí kongresmani zveřejnili fotografie z Epsteinova soukromého ostrova....

Skupina amerických demokratických kongresmanů zveřejnila sérii fotografií a videí sídla sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina na jeho soukromém ostrově v Karibiku. Snímky zachycují exteriér i...

KLDR vypálila deset projektilů do Žlutého moře, tvrdí Soul

Lidé na nádraží v jihokorejském Soulu sledují na TV obrazovce odpálení...

Severní Korea tento týden vystřelila deset projektilů z raketometu do Žlutého moře na západě Korejského poloostrova, informovala agentura AFP s odkazem na představitele jihokorejského generálního...

10. prosince 2025  7:14

Usilovat o mír bez Evropy není realistické, prohlásil papež k válce na Ukrajině

Papež Lev XIV. jednal s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. (9....

Papež Lev XIV. v úterý kritizoval snahy obejít Evropu při jednáních o ukončení války na Ukrajině. Podle hlavy katolické církve není takový postup realistický. Papež, který pochází ze Spojených států,...

10. prosince 2025  6:53

USA vyslaly dvě stíhačky nad Venezuelský záliv. Jen cvičný let, žádná provokace, tvrdí

Stíhačka F/A-18E amerického letectva (4. října 2014)

Armáda Spojených států v úterý vyslala dvě stíhačky nad Venezuelský záliv. Létaly tam přes půl hodiny. Podle agentury AP to bylo zřejmě nejbližší přiblížení amerických vojenských letadel k vzdušnému...

10. prosince 2025  6:29

Bez propadů, bez chemie: Jak získat energii pro noční směny, učení a řízení?

ilustrační snímek

Dlouhé hodiny za volantem, práce na noční směně nebo několikadenní maraton úkolů v kanceláři nás často nutí sáhnout po rychlém nakopnutí v podobě silné kávy či koncentrovaného energy drinku. Rychlý...

10. prosince 2025

Jak rozdělit pokoj s jedním oknem? Tipy na obývák a ložnici v jednom

Ve spolupráci
Hodně nábytku najdete díky vyhledávači FAVI.

V garsonkách nebo menších bytech s omezeným počtem místností nastává příležitost si zahrát s nábytkem tetris. Jak oddělit spaní v obýváku, a přitom zachovat dostatek světla, soukromí i pocit...

10. prosince 2025

Genetika vs. silueta: Proč některé tukové polštářky vzdorují cvičení?

Ve spolupráci
YES VISAGE

Kolikrát jste si slíbili, že do příchodu jara zatočíte s faldíky? Drželi jste dietu, dřeli v posilovně, a přesto zůstala některá místa na těle taková, jaká byla? Není to vaše selhání. Často jde o...

10. prosince 2025

EU se dohodla na odložení emisních povolenek ETS2, platit budou až v roce 2028

ilustrační snímek

Evropská unie se v úterý pozdě večer dohodla na právně závazném klimatickém cíli snížit do roku 2040 emise skleníkových plynů o 90 procent oproti úrovni z roku 1990. Shodla se také na nákupu...

10. prosince 2025  1:58

Z krvavých písků Arábie se rodí nový stát. Emiráty si vyřizují účty se Saúdy

Premium
Obyvatelé Adenu požadují novou nezávislost Jižního Jemenu. (8. prosince 2025)

Po jedenácti letech občanské války stojí Jemen na hraně rozpadu. Blesková ofenziva bojovníků podporovaných Spojenými arabskými emiráty obnovila letité sny o nezávislém Jižním Jemenu, který zanikl v...

10. prosince 2025

Lennon vášnivě objal Yoko Ono, o pár hodin později ho zastřelil závistivý lůzr

Slavný portrét Johna Lennona a Yoko Ono od fotografky Annie Leibovitz je ve...

Nejen hudební svět si připomíná pětačtyřicet let od smrti Johna Lennona. Jen pár hodin před atentátem ho s jeho manželkou zachytila fotografka Annie Leibovitzová, nebyl to však jeho úplně poslední...

10. prosince 2025

Byl u obřích smluv, dluží miliardu. Kdo stojí v pozadí vyšetřovaných státních zakázek

Premium
Podnikatel Jaroslav Veverka na archivním snímku z roku 2015.

Kdysi to byl vlivný podnikatel a majitel firmy projektující důlní techniku, elektrárny i majitel chomutovského hokejového klubu. K tomu stál u zrodu politické kariéry Mirka Topolánka a jejich...

10. prosince 2025

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Milionová škoda z krádeže kabelů. Dopravci ji budou vymáhat po pachatelích

Provoz vlaků na železničním koridoru u Pardubic komplikují výpadky...

Za pár kilogramů mědi milionová škoda. Kvůli krádeži kabelů z koridorové trati u Lipníku nad Bečvou byl začátkem listopadu vyřazen provoz zhruba šestikilometrového úseku hlavní železniční trasy...

10. prosince 2025

Pečení zdraží cukr a vlašské ořechy, vyletělo kakao. Naopak máslo je levnější

Premium
Recept na vanilkové rohlíčky podle Pavly Janečkové Hájkové

Předvánoční pečení se letos znovu mírně prodraží. Ačkoli se už dvě třetiny zboží prodávají ve slevových akcích, i jejich ceny letos vyskočily u pečicích surovin v průměru o osm až deset procent,...

10. prosince 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.