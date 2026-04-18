Papež kritizoval světové lídry za výdaje na válku. Nemířil jsem na Trumpa, vysvětluje

  20:16
Lev XIV. v sobotu během své cesty po čtyřech afrických zemích vyjádřil lítost nad tím, že jeho projevy si mnozí vyložili jako reakci na kritiku od amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ten tento týden hlavu katolické církve slovně napadl na sociálních sítích. Na palubě letounu mezi Kamerunem a Angolou podle agentury AFP papež upozornil, že není v jeho zájmu vést s Trumpem jakoukoli další debatu.
Papež Lev XIV. a angolský prezident João Lourenço se setkali v prezidentském paláci v Luandě v Angole v šestý den jeho jedenáctidenní návštěvy Afriky. (18. dubna 2026) | foto: ČTK

Papež zdůraznil, že čtvrteční projev, ve kterém ostře kritizoval světové lídry za miliardové výdaje na války, měl připravený již před dvěma týdny. Tedy dlouho předtím, než Trump začátkem tohoto týdne Lva XIV. kritizoval, když ho na internetu označil za slabého a za nástroj radikální levice. Některá média, zejména ve Spojených státech, následné papežovy výroky interpretovala jako narážku na šéfa Bílého domu.

„Bylo to vnímáno, jako bych se snažil s prezidentem znovu debatovat, což vůbec není v mém zájmu,“ zdůraznil papež, který je první hlavou katolické církve narozenou ve Spojených státech.

Lev XIV. v sobotu přistál v Luandě poté, co třídenní návštěvu Kamerunu zakončil ranní mší pro přibližně 200 tisíc lidí v hlavním městě Yaoundé. V sobotním kázání proneseném ve francouzštině zdůraznil, že úcta k lidské důstojnosti je základním kamenem každé společnosti.

Poté se setkal s angolským prezidentem Joaem Lourençem a čeká ho i projev před angolskými vládními představiteli, uvedla AFP.

Vrcholem papežovy návštěvy má být v neděli jižně od angolské metropole zastávka v městečku Muxima, kde se nachází známá katolická svatyně. Představuje nejvýznamnější mariánské poutní místo v subsaharské Africe a každý rok tam na přelomu srpna a září míří více než milion poutníků.

Angola, jihoafrická země s přibližně 38 miliony obyvatel, z nichž přes 40 procent se hlásí ke katolíkům, získala v roce 1975 nezávislost na Portugalsku. Dodnes však nese jizvy po ničivé občanské válce, která vypukla bezprostředně poté a která s přestávkami zemi pustošila až do roku 2002. Odhaduje se, že při ní zahynulo více než půl milionu lidí.

Angola je třetí zastávkou papežovy africké cesty. Lev XIV. již zavítal do převážně muslimského Alžírska, které navštívil jako první papež v historii, a také do Kamerunu. Jeho africké turné skončí příští týden pobytem v Rovníkové Guineji.

Papež kritizoval světové lídry za výdaje na válku. Nemířil jsem na Trumpa, vysvětluje

