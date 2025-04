Co se děje po smrti hlavy katolické církve?

Smrt papeže oficiálně potvrzuje kamerlengo neboli komoří, jímž je nyní irský kardinál Kevin Farrell. Kamerlengo ničí papežův prsten, aby zabránil jeho zneužívání k vytvoření padělaných dokumentů. Prsten totiž slouží jako pečeť. Symbolicky tak ukončuje papežovu éru.

Následně komoří zapečeťuje vstup do soukromých papežových pokojů. Vystavuje úmrtní list a oznamuje papežovo úmrtí sboru kardinálů, který zprávu předává Římu.

Kdo vede katolickou církev po smrti papeže, když není ustanoven jeho nástupce?

V době takzvané sedisvakance (uprázdnění papežského trůnu) se kamerlengo stává hlavou katolické církve a státu Vatikán, všichni ostatní členové papežské kurie kromě kardinála penitenciáře (zpovědníka) skončí po úmrtí papeže ve svých funkcích. Za každodenní chod Apoštolského stolce je odpovědný sbor kardinálů. V této době nesmějí padnout žádná zásadní rozhodnutí.

Co se děje během smutečních obřadů?

Smuteční obřady v případě úmrtí papeže trvají devět dní. Požehná se jeho tělu, které Vatikán oblečené v papežském rouchu vystaví v bazilice svatého Petra, kde se mu budou moci poklonit katolíci i zahraniční hodnostáři. Tradičně papežovo tělo bylo vystavováno na vyvýšené plošině zvané katafalk. František ale pohřební rituály zjednodušil, takže bude ležet jen v otevřené rakvi.

František se též rozhodl odklonit od dlouhé tradice ukládání těla zemřelého papeže do tří rakví: ze zinku, dubu a cypřišového dřeva. Nově by ostatky měly být uloženy do dřevěné rakve se zinkovým vnitřkem.

Kdy a kde bude papež pohřben?

Pohřeb proběhne pravděpodobně na Svatopetrském náměstí čtyři či šest dní po papežově smrti. Pohřeb vede děkan sboru kardinálů, jímž je nyní jednadevadesátiletý Giovanni Battista Re.

Papežové jsou obvykle pohřbeni ve Vatikánských kryptách, takzvaných grotách, pod bazilikou svatého Petra. František však vyjádřil přání být pochován ve své oblíbené římské bazilice Santa Maria Maggiore. Stal by se tak prvním papežem po sto letech, který byl pohřben mimo Vatikán.

Kdo rozhoduje o novém papeži?

Do dvaceti dní se musí sejít takzvaná konkláve, která zvolí nového papeže. Účastnit se jí musí všichni kardinálové, kteří v den smrti nebo odstoupení papeže nepřekročili věk osmdesáti let. Maximální počet volitelů je od roku 1975 formálně stanoven na 120, pro konkrétní případy je však možné jejich počet navýšit. Aktuálně je 252 kardinálů, z nichž 138 splňuje podmínky pro hlasování.

Jak probíhá hlasování?

Kamerlengo dohlíží na hlasování v Sixtinské kapli. Kardinálové musí složit přísahu mlčenlivosti a poté ceremoniář přikazuje tzv. extra omnes (“všichni ven“). Ti, kdo se volby neúčastní, musí kapli opustit.

Kardinálové hlasují, jedí a spí v uzavřeném prostoru až do doby, kdy je zvolen nový papež. Jakýkoli kontakt s vnějším světem je zakázán s výjimkou naléhavé lékařské pomoci. Jsou odstraněny všechny televizní a rozhlasové přijímače. Dovnitř se nesmí dostat žádné noviny nebo časopisy, zakázané jsou také mobilní telefony.

První den odpoledne hlasují kardinálové pouze jednou. Další dny mají vždy dva hlasovací lístky ráno a dva odpoledne. Na hlasovací lístek píší jméno jimi preferovaného kardinála, nesmí hlasovat pro sebe. Pokud žádný z kandidátů nezíská potřebnou dvoutřetinovou většinu, koná se další kolo hlasování.

Co říká kouř o volbě papeže?

Vývoj situace uvnitř Sixtinské kaple dokumentuje dým z pálených hlasovacích lístků. Při neúspěšné volbě z komína stoupá černý dým. Pokud je nový papež zvolen, dým má bílou barvu.

Co musí vybraný kandidát učinit, aby se stal papežem?

Kardinál, který získá dvoutřetinovou většinu, musí souhlasně odpovědět na otázku, jestli přijímá své kanonické zvolení za papeže. Následně si musí zvolit jméno, obvykle se pojmenovává podle nějakého světce, případně přejímá jméno některého z předchozích papežů.

Po zvolení jména mu vzdají ostatní kardinálové hold a slíbí poslušnost. Papež se pak oblékne do připraveného roucha. Zástupce sboru kardinálů z balkonu baziliky svatého Petra zvolá: „Oznamuji vám radostnou zprávu. Máme papeže!“. Zvolený pontifik vystoupí na balkón, aby pronesl své první poselství v nové roli.

Bude se na výběru nového papeže podílet i Česko?

Česko má nyní jediného kardinála, Dominika Duku. Je mu však 81 let, překročil tedy povolený věk pro volbu nové hlavy katolické církve.