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Papež Lev XIV. vyslechl ve Španělsku oběti zneužívání, slíbil další kroky v církvi

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  21:52
Papež Lev XIV. se v pondělí odpoledne v Madridu setkal se šesti oběťmi sexuálního zneužívání ze strany španělských duchovních. Po setkání, při němž mu popisovali své zkušenosti a nabízeli podněty k řešení situace, přislíbil učinit další kroky, aby se katolická církev stala bezpečným místem a nabízela útěchu, uvedl Vatikán.
Papež Lev XIV během návštěvy španělského Madridu (8. června 2026)

Papež Lev XIV během návštěvy španělského Madridu (8. června 2026) | foto: ČTK

Papež Lev XIV během návštěvy španělského Madridu (8. června 2026)
Papež Lev XIV během návštěvy španělského Madridu (8. června 2026)
Papež Lev XIV během návštěvy španělského Madridu (8. června 2026)
Papež Lev XIV během návštěvy španělského Madridu (8. června 2026)
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Někteří zástupci obětí, kteří nebyli na pozváni, ovšem schůzku kritizovali jako pouhou snahu zlepšit obrázek španělské církve a maskovat trvale špatnou situaci, píší španělská média.

Papežova soukromá schůzka s lidmi, kteří prožili traumatizující zkušenost a chtěli si o ní s hlavou katolické církve promluvit, trvala přibližně hodinu. Jejich návrhy směřovaly zejména k tomu, aby církev na podobné události reagovala efektivněji.

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„Papež naslouchal citlivě a pozorně, ujistil je, že je jim nablízku - stejně jako celá církevní komunita - a potvrdil své odhodlání zajistit, aby obdržené návrhy posloužily jako základ k dalším snahám, aby církev mohla být opravdu bezpečným a duchovně zdravým místem, kde ranění najdou útěchu a zhojení,“ uvedl k setkání vatikánský mluvčí Matteo Bruni.

Lev staví téma zneužívání v církvi na přední místo agendy své týdenní návštěvy Španělska, kterou zahájil v sobotu. Dnes ráno přednesl projev k biskupům, kterým řekl, že církev by měla naslouchat obětem zneužívání ze strany duchovních a měla by jim nabídnout odškodnění.

„Jsou využíváni církví, biskupskou konferencí, aby zlepšili obrázek španělské církve,“ citovala ale média Juana Cuatrecasase zastupujícího organizaci Infancia Robada (Ukradené dětství). Setkání papeže s několika oběťmi je podle něj sice pozitivní krok, ale zároveň vytváří falešný obrázek, že církev přistupuje k problému aktivně, zatímco nedělá dost proto, aby odčinila svá pochybení z minulosti.

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Madridský kardinál José Cobo organizacím kritizujícím úzký a tajný výběr šesti obětí pozvaných na setkání s papežem vzkázal, že vzhledem k nabitému programu Lva XVI. nebyla možnost pozvat více lidí a dopředu zveřejnit místo a čas setkání.

List El País provádí od roku 2018 pátrání po lidech zneužitých duchovními a dosud objevil přes 3000 obětí. Podle průzkumu úřadu španělského ochránce veřejných práv z roku 2023 by lidí zneužitých v době od druhé světové války mohlo být až kolem 400 000, napsal deník.

Církev podepsala letos na jaře se španělskou vládou dohodu o odškodnění obětí, podle kritiků je však dokument příliš obecný a zformulovaný narychlo ve snaze prezentovat jej při papežově návštěvě jako pokrok.

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Lev XIV. se dnes před schůzkou s oběťmi zneužívání setkal se španělským premiérem Pedrem Sánchezem, poté promluvil jako první papež na společném zasedání obou komor parlamentu, kde apeloval na větší respekt k uprchlíkům a vyzval politiky celého světa, aby řešili konflikty diplomatickou cestou. Za svůj proslov si vysloužil sedmiminutový potlesk ve stoje, uvedl web španělské televize a rozhlasu RTVE.

Večer papež povede bohoslužbu v katedrále Panny Marie Almudenské a zúčastní se diecézní akce na fotbalovém stadionu Santiaga Bernabéua.

6. června 2026
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