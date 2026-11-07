Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Návrat domů. Papež zahájil cestu po Jižní Americe, po operaci se cítí dobře

Autor: ,
  9:51
Sledovat iDNES.cz na Googlu
Papež Lev XIV. se v první den své dvanáctidenní apoštolské cesty do Jižní...

Papež Lev XIV. se v první den své dvanáctidenní apoštolské cesty do Jižní Ameriky účastní uvítacího obřadu s uruguayským prezidentem Yamandú Orsim (vlevo) na náměstí Plaza Independencia v Montevideu. (6. listopadu 2026) | foto: ČTK

Papež Lev XIV. v pátek přiletěl do uruguayské metropole Montevideo. (6....
Jednasedmdesátiletého papeže přivítal na letišti Carrasco v metropoli prezident...
Papež Lev XIV. se v první den své dvanáctidenní apoštolské cesty do Jižní...
Lidé čekají na příjezd papeže Lva XIV. na uvítací ceremonii s uruguayským...
28 fotografií
Papež Lev XIV. v pátek přiletěl do uruguayské metropole Montevideo. Zahájil tak svou dvanáctidenní cestu po Jižní Americe, kterou považuje za „návrat domů“. Po říjnové operaci plic se cítí v poměrně dobré kondici, řekl na palubě letadla. Po Uruguayi navštíví také Argentinu a Peru.

Jednasedmdesátiletého papeže přivítal na letišti Carrasco v metropoli prezident Yamandu Orsi a dvě děti s květinami.

Vojáci v modrých uniformách stáli v řadě podél červeného koberce, když Lev sestupoval po schodech z letadla s uruguayskými a vatikánskými vlajkami.

Papež Lev XIV. se v první den své dvanáctidenní apoštolské cesty do Jižní Ameriky účastní uvítacího obřadu s uruguayským prezidentem Yamandú Orsim (vlevo) na náměstí Plaza Independencia v Montevideu. (6. listopadu 2026)
Papež Lev XIV. v pátek přiletěl do uruguayské metropole Montevideo. (6. listopadu 2026)
Jednasedmdesátiletého papeže přivítal na letišti Carrasco v metropoli prezident Yamandú Orsi a dvě děti s květinami. (6. listopadu 2026)
Papež Lev XIV. se v první den své dvanáctidenní apoštolské cesty do Jižní Ameriky účastní uvítacího obřadu s uruguayským prezidentem Yamandú Orsim (vlevo) na náměstí Plaza Independencia v Montevideu. (6. listopadu 2026)
28 fotografií

Papež, který se narodil v Chicagu, ale desítky let strávil v Peru jako misionář a biskup a stal se peruánským občanem, podle mluvčího Vatikánu Mattea Bruniho považuje cestu za „návrat domů na místa, kde strávil dlouhou dobu a ke kterým cítí úzké pouto“.

Papež 13. října podstoupil odstranění části pravé plíce kvůli léčbě adenokarcinomu plic, nejčastější formy rakoviny plic.

Podle lékařů už nepotřebuje další onkologickou léčbu. Naznačili ale, že papež bude možná muset odpočívat a používat doplňkový kyslík podle potřeby – zejména během návštěv ve vysokých nadmořských výškách v peruánských Andách.

Papež má nový papamobil. Svou cestu po Jižní Americe zahájí mší na obřím pódiu

Před přistáním papež na palubě letadla řekl, že se po operaci cítí „v poměrně dobré kondici“, že nikdy nepochyboval o tom, že jihoamerickou cestu absolvuje. Tato zkušenost jej znovu utvrdila v přesvědčení, že zdravotní péče je lidským právem.

Na otázku, v čem spočívá jeho tajemství, že může cestovat tak brzy po operaci, papež odpověděl: „Víra v Boha, dobří lékaři a zdravý životní styl.“

Papež také uvedl, že učinil historické rozhodnutí a v úterních amerických volbách do Kongresu hlasoval korespondenčně v Chicagu, protože je hrdý na to, že je americkým občanem.

Ve volbách drtivě vyhráli demokraté, kteří mohou ztížit zbytek dvouletého vládnutí republikánského prezidenta Donalda Trumpa. Lev se k výsledku voleb nechtěl vyjádřit, Trumpa ale v minulosti několikrát kritizoval.

Papež Lev XIV. opustil nemocnici. Zdravil věřící, v neděli přednese modlitbu

Papež se do neděle zúčastní deseti akcí po celé Uruguayi a poté odcestuje do Argentiny a Peru, kde navštíví mimo jiné věznici nebo se vrtulníkem vydá do odlehlých andských komunit.

Urazí přibližně 31 tisíc kilometrů a do 17. listopadu se zúčastní přibližně 50 akcí v deseti městech a přednese 36 projevů, které by měly přilákat miliony lidí.

Latinská Amerika je dlouho největším katolickým regionem na světě. Církev tam však v poslední době ztrácí půdu pod nohama a má problém reagovat na progresivní společenské postoje a individualizované formy bohoslužeb.

Zesnulý papež František, Lvův předchůdce v úřadu a rodák z Argentiny, navštívil Peru v roce 2018, ale do své vlasti se už nevrátil. Papež nenavštívil Argentinu ani Uruguay od konce 80. let.

17. října 2026
Vstoupit do diskuse
Sledovat iDNES.cz na Googlu

Nejčtenější

„Budeme bojovat dál.“ Za poplatky ČT a ČRo demonstrovaly na Václaváku tisíce lidí

Na Václavském náměstí pak protest v symbolickém čase 16:36 vrcholí. Za...

Tisíce lidí se v úterý v symbolickém čase 16:36 sešly na Václavském náměstí v Praze, aby podpořily nezávislost veřejnoprávních médií. Protestní pochod zaměstnanců České televize a Českého rozhlasu,...

Turek zveřejnil svůj diplom s překlepy, pak ho smazal a nevěřící označil za blázny

Filip Turek po jednání koaliční rady (10.července 2026)

Poslanec Filip Turek (nestr. za Motoristé) vzbudil pochybnosti ohledně diplomu svého vysokoškolského vzdělání. Na sociálních sítích zveřejnil fotografie dokumentů, které však obsahovaly překlepy v...

Modrá tsunami v USA. Demokraté ovládli Sněmovnu i Senát

Lidé reagují na volební výsledky na akci pořádané pro demokratického kandidáta...

Spojené státy vynesly verdikt nad vládou Donalda Trumpa. Demokraté jasně vyhráli úterní volby do Kongresu a ovládnou jak Sněmovnu reprezentantů, tak Senát. Díky tomu budou moci blokovat Trumpovu...

V Kremlu už se těší. Internet si po fiasku republikánů utahuje z Trumpa i Muska

Americký prezident Donald Trump během předvolebního mítinku na regionálním...

Výsledky voleb do Kongresu nepotěšily jen americké demokraty, ale i kritiky prezidenta Donalda Trumpa a jeho republikánů. A vtipálky. Jako vždy si nenechali ujít příležitost a ve svých vtipech i...

V letadle na Floridě zemřel podnikatel s celou rodinou, kopilotce bylo dvacet

Rodina Robinsonových

Mezi devíti oběťmi nedělní havárie soukromého letounu Learjet 60 na Floridě byli podnikatel Adam Robinson, jeho manželka Helen Sharpová a jejich dvě malé děti s chůvou. O život přišli také další dva...

Konec dotační mafie ze severu. Do vězení nastoupili bývalý europoslanec i stavitelé

Premium
Termální ráj v Chrastavě fungoval jen chvíli, než se přišlo na to, že celý jeho...

Měli čerpat léčivou horkou vodu z podzemí do nových lázní, místo toho ale čerpali stovky milionů korun z evropských dotací do vlastních kapes. V minulých dnech nastoupili do vězení čtyři hlavní...

7. listopadu 2026

Paraguay má nového prezidenta. Ten předchozí skončil kvůli bankovní krizi

Nový prezident Paraguaye Pedro Alliana složil přísahu. (6. listopadu 2026)

Paraguayský viceprezident Pedro Alliana se stal novým prezidentem země poté, co parlament odvolal dosavadní hlavu státu Santiaga Peňu kvůli rozsáhlé bankovní krizi. Ta souvisí s převzetím Ueno Bank...

7. listopadu 2026  9:57

Návrat domů. Papež zahájil cestu po Jižní Americe, po operaci se cítí dobře

Papež Lev XIV. se v první den své dvanáctidenní apoštolské cesty do Jižní...

Papež Lev XIV. v pátek přiletěl do uruguayské metropole Montevideo. Zahájil tak svou dvanáctidenní cestu po Jižní Americe, kterou považuje za „návrat domů“. Po říjnové operaci plic se cítí v poměrně...

7. listopadu 2026  9:51

Rusko v noci udeřilo na Kyjev balistickými raketami. Poničilo důležitý most

Rusko udeřilo v noci na Kyjev balistickými raketami. (7. listopadu 2026)

Rusko vedlo v noci na sobotu útok na ukrajinské hlavní město, použilo k tomu balistické rakety. Šéf regionální vojenské správy Tymur Tkačenko informoval o jedné oběti. Podle starosty Vitalije Klička...

7. listopadu 2026  7:53,  aktualizováno  9:22

Záhada na Oravě. Řádí tam smrtelná nemoc, výskyt je nejvyšší na světě

ilustrační snímek

Oravu na Slovensku trápí mimořádně vysoký výskyt vzácného onemocnění mozku, který je zde až osmnáctkrát vyšší než jinde ve světě. Smrtelná choroba mění lidský mozek v houbovitou tkáň a vede k rychlé...

7. listopadu 2026  9:21

Plné sklady, nové vozy i aplikace, ale méně peněz. Silničáři vyhlížejí první sníh

Všech 140 vozů silničářů bylo vybaveno kamerami se záznamem. Obraz z nich se...

Odhodlání, ochota k plnému nasazení – a také plné sklady zásob, nové vozy i aplikace, v níž lze online sledovat pohyb posypových vozů. S tím vším vstoupili do nové zimní sezony silničáři na Vysočině....

7. listopadu 2026  9:10

Na den filmovou hvězdou. „Čínský Hollywood“ láká na nevšední zážitky

Návštěvníci nacvičují scénu z klasického čínského dramatu ve filmovém komplexu...

Číňané kvůli zpomalující ekonomice a vleklé krizi na trhu nemovitostí omezují nákupy luxusního zboží, za zážitky ale utrácejí dál. Rostoucí poptávky po netradiční zábavě využívá například filmový...

7. listopadu 2026

Zemřel chilský režisér Sebastián Lelio. Držiteli Oscara bylo 52 let

Chilský filmař Sebastián Lelio ukazuje sošku Oscara za nejlepší cizojazyčný...

Ve věku 52 let zemřel chilský filmový režisér Sebastián Lelio. V roce 2018 získal Oscara za nejlepší zahraniční film za drama Fantastická žena. O jeho úmrtí informovala v pátek rodina na sociální...

7. listopadu 2026  8:58

TELEVIZIONÁŘ: Tradiční nadílku svátečního dojímání zahájí Psí Vánoce

Z filmu Psí Vánoce

Už nám to zase nastává. Právě totiž startují závody vánočních novinek a jedna z prvních – Psí Vánoce, kterou nasazuje společnost Netflix, už názvem naznačuje, jakým způsobem chce bavit i dojímat.

7. listopadu 2026  8:56

Vytřídit popel z černé popelnice? Šluknov zvažuje novinku a zjišťuje zájem lidí

ilustrační snímek

Netradiční cestou, jak snížit objem směsného odpadu, a tím ušetřit městskou kasu, se chtějí vydat ve Šluknově na Děčínsku. Místní radnice zvažuje, že by samostatně začala vyvážet popel z uhlí, které...

7. listopadu 2026  8:50

Požár na Přerovsku zachvátil garáž a dřevník, škodu vyčíslili na 2,5 milionu

Hasiči likvidovali v Lipníku nad Bečvou požár garáže. (7. listopadu 2026)

Hasiči likvidovali v pátek večer v Lipníku nad Bečvou na Přerovsku požár garáže a dřevníku. Škoda byla vyčíslena na 2,5 milionu korun. Hašení zkomplikoval silný vítr, zachránilo však sousední rodinný...

7. listopadu 2026  8:43,  aktualizováno  10:26

Záloha pro Plzeň je Mže. Na Radbuzu nesázejme, tvrdí dispečer povodí

Petr Vicenda, vedoucí oblastního dispečinku státního podniku Povodí Vltavy –...

To, co se v Plzeňském kraji v oblasti sucha stalo letos, se očekávalo jako důsledek probíhající klimatické změny mnohem později. Plzeň by měla i kvůli tomu přehodnotit svoje plány týkající se...

7. listopadu 2026  8:36

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.