Návrat domů. Papež zahájil cestu po Jižní Americe, po operaci se cítí dobře

Jednasedmdesátiletého papeže přivítal na letišti Carrasco v metropoli prezident Yamandu Orsi a dvě děti s květinami.
Vojáci v modrých uniformách stáli v řadě podél červeného koberce, když Lev sestupoval po schodech z letadla s uruguayskými a vatikánskými vlajkami.
Papež, který se narodil v Chicagu, ale desítky let strávil v Peru jako misionář a biskup a stal se peruánským občanem, podle mluvčího Vatikánu Mattea Bruniho považuje cestu za „návrat domů na místa, kde strávil dlouhou dobu a ke kterým cítí úzké pouto“.
Papež 13. října podstoupil odstranění části pravé plíce kvůli léčbě adenokarcinomu plic, nejčastější formy rakoviny plic.
Podle lékařů už nepotřebuje další onkologickou léčbu. Naznačili ale, že papež bude možná muset odpočívat a používat doplňkový kyslík podle potřeby – zejména během návštěv ve vysokých nadmořských výškách v peruánských Andách.
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Před přistáním papež na palubě letadla řekl, že se po operaci cítí „v poměrně dobré kondici“, že nikdy nepochyboval o tom, že jihoamerickou cestu absolvuje. Tato zkušenost jej znovu utvrdila v přesvědčení, že zdravotní péče je lidským právem.
Na otázku, v čem spočívá jeho tajemství, že může cestovat tak brzy po operaci, papež odpověděl: „Víra v Boha, dobří lékaři a zdravý životní styl.“
Papež také uvedl, že učinil historické rozhodnutí a v úterních amerických volbách do Kongresu hlasoval korespondenčně v Chicagu, protože je hrdý na to, že je americkým občanem.
Ve volbách drtivě vyhráli demokraté, kteří mohou ztížit zbytek dvouletého vládnutí republikánského prezidenta Donalda Trumpa. Lev se k výsledku voleb nechtěl vyjádřit, Trumpa ale v minulosti několikrát kritizoval.
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Papež se do neděle zúčastní deseti akcí po celé Uruguayi a poté odcestuje do Argentiny a Peru, kde navštíví mimo jiné věznici nebo se vrtulníkem vydá do odlehlých andských komunit.
Urazí přibližně 31 tisíc kilometrů a do 17. listopadu se zúčastní přibližně 50 akcí v deseti městech a přednese 36 projevů, které by měly přilákat miliony lidí.
Latinská Amerika je dlouho největším katolickým regionem na světě. Církev tam však v poslední době ztrácí půdu pod nohama a má problém reagovat na progresivní společenské postoje a individualizované formy bohoslužeb.
Zesnulý papež František, Lvův předchůdce v úřadu a rodák z Argentiny, navštívil Peru v roce 2018, ale do své vlasti se už nevrátil. Papež nenavštívil Argentinu ani Uruguay od konce 80. let.
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17. října 2026