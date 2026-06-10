Nelze věřit v Ježíše a podporovat válku, požehnal papež věži chrámu Sagrada Familia

Papež se na věřící obrátil ve španělštině a katalánštině. Zmínil, že Sagrada Familia se stala nejvyšším křesťanským chrámem na světě. V proslovu připomněl svého předchůdce Benedikta XVI., který barcelonský chrám označil při své návštěvě v roce 2010 za „viditelný symbol neviditelného Boha“.
„Nemůžeme věřit v Ježíše a podporovat válku. Nemůžeme věřit v Ježíše a zabíjet nevinné,“ uvedl papež v homilii.
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Papež věži požehnal po mši, před východní fasádou zrození se svítícím křížem na vrcholku stavby. Věž Ježíše Krista, která byla stavebně dokončená před několika měsíci, je vysoká 172,5 metru. Překonala tak rekord, který držela mnoho staletí katedrála v německém Ulmu.
Požehnání bylo naplánované na 100. výročí úmrtí architekta Antoniho Gaudího, který podobu chrámu navrhl. Gaudí byl horlivým katolíkem.
Mše v barcelonském chrámu se zúčastnil král Felipe VI. s chotí, velká část španělské vlády včetně premiéra Pedra Sáncheze či katalánský premiér Salvador Illa.
Do chrámu svaté Rodiny papež přijel automobilem krátce přes 19:00. Podél trasy se shromáždili lidé, které hlava katolické církve zdravila, a během zastavení žehnal kojencům, které mu z davu podávala ochranka.
Po příjezdu a před samotnou mší Lev XIV. navštívil kryptu, kde je pohřben architekt Gaudí. Podle agentury EFE papež od svého středečního příjezdu do Barcelony požehnal desítkám malých dětí.
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V středu papež mimo jiné navštívil věznici Brians 1 nedaleko Barcelony, kde pronesl projev k vězňům. „V našem životě minulost není rozsudkem nad budoucností,“ uvedl papež.
Později vrtulníkem odletěl do opatství v Montserratu, které je v Katalánsku významným poutním místem. Papež tam věřící vyzval, aby pěstovali lásku „v rodině, mezi přáteli, na pracovištích, na sociálních sítích, v politických debatách a v křesťanských komunitách“.
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Současně odmítl „kritiku, která ponižuje, odsouzení, které ničí, a agresivitu, která rozděluje“. Některá média ale poukázala na to, že papež nezmínil mnohé sexuální skandály, kterým v minulosti opatství čelilo.
Ve čtvrtek se papež přesune na Kanárské ostrovy, kde v pátek svou sedmidenní návštěvu Španělska také zakončí.
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6. června 2026