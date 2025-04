Konec vystavování těla jako v minulosti. Papeže uloží do prosté rakve

Autor: iDNES.cz , ČTK

Sledujeme online 19:02

Tělo papeže Františka bude uloženo do rakve v pondělí v osm hodin večer. Oproti jeho předchůdcům ho nebudou vystavovat na vyvýšené plošině. Taktéž bude uložen pouze do jedné rakve oproti tradičním třem. Pohřeb se uskuteční do devíti dnů, konkrétní datum zatím nebylo stanoveno. Na náměstí svatého Petra se podle médií již začali shromažďovat věřící.