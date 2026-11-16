Papež cestu vykonal navzdory nedávným zdravotním potížím, při kterých mu lékaři v říjnu diagnostikovali rakovinu a odebrali mu část plíce. Lev XIV., který je hlavou katolíků od května 2025, podnikl program bez redukcí a v neděli navštívil například i město Cusco, které se nachází ve výšce 3400 metrů nad mořem.
|
Roucho jen vlálo. Papež se v Peru proletěl v kokpitu vrtulníku, vmáčkl se mezi piloty
Papež se vydal na kontinent, kde si katolíci udržují nejsilnější postavení v tamních společnostech. V Argentině se tak podle Vatikánu obřadů s papežem zúčastnily miliony lidí. Mimořádný význam měla pak pro Lva XIV. návštěva Peru, kde mnoho let působil jako kněz a biskup.
„Cítil jsem se jako doma a připomněli jste mi, že církev je opravdu jako rodina,“ uvedl ke konci své dnešní poslední mše v Limě papež. „Ano, peruánský lid je i mým lidem,“ uvedl papež, který se narodil v Chicagu. Podle Vatikánu místní úřady odhadly počet účastníků na mši na 1,5 milionu lidí.
|
Papeži v Peru před návštěvou odhalili majestátní sochu. Je vysoká 14 metrů
Při příjezdu na mši, která se uskutečnila na letecké základně Las Palmas u Limy, se podle přítomných novinářů stal menší incident. Zdá se totiž, že ho někdo při průjezdu mezi věřícími v otevřeném voze papa mobile trefil do tváře růžencem. Házení předmětů směrem na papeže při průjezdu mezi věřícími je relativně běžnou záležitostí. Někteří rodiče se snaží papeži podat prostřednictvím ochranky i své malé děti, aby jim požehnal.
Hlava katolické církve se během více než desetidenní cesty vyjádřila k rozsáhlému spektru témat. Vedle víry papež zmiňoval sociální problémy, násilí na ženách či přetrvávající mužský šovinismus a ostře odsoudil ničení amazonského pralesa a útoky na tamní domorodé obyvatelstvo.