Dvoustátní řešení Izraele a Palestiny je jediné spravedlivé, prohlásil papež

Americký papež zopakoval dlouhodobý postoj Svatého stolce, který podporuje dvoustátní řešení pro Izrael a Palestince. Vytvoření palestinského státu ve východním Jeruzalémě, na Západním břehu Jordánu a v Gaze dlouhodobě považuje za jedinou cestu k vyřešení konfliktu.
Svatý stolec uznal palestinský stát už v roce 2015. Během Valného shromáždění OSN oficiálně uznalo palestinský stát také několik dalších zemí. Mezí nimi například Kanada, Austrálie, Velká Británie a Portugalsko.
„Víme, že v tuto chvíli Izrael toto řešení nepřijímá, ale vidíme ho jako jediné, které může nabídnout řešení konfliktu, v němž žije,“ řekl. „Jsme také přáteli Izraele a snažíme se s oběma stranami být zprostředkujícím hlasem, který jim může pomoci přiblížit se k řešení se spravedlností pro všechny.“
Rozhovory s Erdoganem
Papeže se po příletu do Ankary tázali také na soukromé rozhovory s tureckým prezidentem Recepem Tayyipem Erdoganem a na to, zda spolu diskutovali o válce v Gaze a na Ukrajině.
Americký papež potvrdil, že s Erdoganem mluvili o obou konfliktech, přičemž poznamenal, že Turecko má v obou konfliktech „důležitou roli“. Uvedl, že Erdoganova vláda již pomohla zprostředkovat jednání na nízké úrovni mezi Ruskem a Ukrajinou o ukončení války.
„Bohužel jsme se stále nedočkali řešení. Dnes se však objevily nové, konkrétní návrhy na mír.“ Řekl také, že Svatý stolec doufá, že Erdogan bude pokračovat v dialogu s Ukrajinou, Ruskem a Spojenými státy, aby pomohl dosáhnout příměří a ukončit téměř čtyřletou válku.
Lev XIV. během své první zahraniční cesty navštívil ve čtvrtek Turecko, ze kterého se v neděli přesunul do Bejrútu. V Libanonu plánuje během své dvoudenní návštěvy mimo jiné setkání s prezidentem Josephem Aúnem, který je jedinou křesťanskou hlavou státu v arabském světě. Do Vatikánu se vrátí v úterý.