Fakta versus fikce. František a Benedikt, skutečný příběh dvou papežů

Před volbou nového papeže po smrti Jana Pavla II. v roce 2005 se v koupelně potkají budoucí papež František s papežem Benediktem XVI. František si prozpěvuje. „Jaký chvalozpěv si to zpíváte?“ ptá se jej zvědavý Benedikt. „Dancing Queen,“ odvětí František. Benedikt se tváří zmateně. „Od Abby,“ napoví František. „To je dobře,“ pokývá Benedikt uznale hlavou.

Abba není jen jméno hudební skupiny. V arménštině se jedná o velmi důvěrné oslovení otce, v češtině by mu odpovídalo „tatínku“. Podle biblistů Ježíš Kristus právě takto oslovoval v modlitbách Boha.

Tato slovní výměna, která se objevuje na začátku filmu, je jako řada dalších konverzací mezi oběma papeži ve filmu zcela smyšlená. Tvůrci filmu však provedli důkladné rešerše a ve snímku odkazují na řadu skutečných událostí. V některých případech nicméně pro větší dramatický efekt pracují s realitou poněkud volně. Co je ve filmu pravdivé a co je si filmaři přizpůsobili pro své potřeby?

Kdo je papež František?



Papež František a herec Jonathan Pryce

František, vlastním jménem Jorge Mario Bergoglio, za sebou nemá takovou oslnivou akademickou kariéru jako jeho předchůdce, není však zcela bez intelektuálních ostruh. Původně vystudovaný chemik působil jako profesor teologie a později i jako hlava jezuitské fakulty filozofie a teologie v San Miguel.



František však nikdy nebyl zcela intelektuální osobností a namísto toho se soustředil na pastorální praxi. V církevních kruzích si získal pozornost svým skromným životním stylem, otevřenou kritikou církevního luxusu, protikorupčním aktivismem a důrazem na sociální spravedlnost. Film akurátně zobrazuje, že byl hlavním protikandidátem Benedikta před jeho jmenováním papežem po smrti papeže Jana Pavla II.

Film si nicméně velmi upravuje historku, že si František chtěl před vstupem do kněžského stavu vzít dívku jménem Amalia, než s ní na poslední chvíli zrušil zasnoubení. „Pokud si mě nevezmeš, stanu se knězem,“ skutečně napsal František Amalii, ale už když mu bylo 12 let. Jejím rodičům se nelíbilo, že jí František vykazuje takovou náklonnost a zabránili mladinké lásce, aby se dále rozvíjela.



Kdo je papež Benedikt XVI.?

Papež Benedikt XVI. a herec Anthony Hopkins

Benedikt XVI., původním jménem jménem Joseph Ratzinger, byl před svým nástupem na papežský stolec uznávaným a citovaným teologem, který učil na několika předním německých univerzitách, a je považován za hlavní intelektuální hlas katolické církve posledních dvaceti let.

Papež, přezdívaný „Rotvajler boží“, měl výrazný dopad na učení církve i díky svému působení v čele Kongregace pro nauku víry, následovnice římské inkvizice. V rámci svého úkolu dohlížet nad správným výkladem katolického dogmatu se dostal do sporu s některými dalšími významnými teology, zvláště pak s jeho dlouholetým odpůrcem a podporovatelem mezináboženského dialogu Hansem Küngem. V roce 2013 Benedikt ze zdravotních důvodů rezignoval.

Tajné setkání obou papežů

Herci ve filmu Dva papežové vs. reální papežové Benedikt XVI. a Jorge Mario Bergoglio.

Ve filmu se František, v té době ještě kardinál Bergoglio, tajně setkává s papežem Benediktem v jeho letním sídle v Castel Gandolfo, aby s ním probral svůj odchod do důchodu. Skutečností je, že podle kanonického práva musí biskupové v okamžiku dovršení 75 let automaticky papeži předat rezignaci na svůj úřad. Kvůli tomu však nemusí cestovat do Říma.



Bergoglio dosáhl 75 let v roce 2011. Papež nemusí rezignaci přijmout a namísto toho může požádat biskupa, aby ve funkci setrval ještě další roky. František se v letním sídle s Benediktem skutečně setkal, ale to už byl papežem.

Film též naznačuje, že papež Benedikt hovořil s budoucím papežem Františkem o své rezignaci na úřad papeže. To je však naprostá fikce. Benedikt svůj neobvyklý krok probíral jen s několika svými velmi blízkými spolupracovníky, mezi které František nepatřil, například se svým bratrem. Skutečností ovšem je, že Benedikt byl od konce 13. století, kdy rezignoval papež Celestýn V., první papež, který nezemřel v úřadu.



Podle katolického serveru Crux nicméně Benedikt Bergoglia natolik respektoval, že mu prý nabídl pozici kardinála státního sekretáře. Funkce zhruba odpovídá úřadu premiéra a její nositel je po papeži druhý nejdůležitější člověk ve Vatikánu. Bergoglio to však údajně odmítl.

Protiklady, nebo spojenci?

Papež František s emeritním papežem Benediktem XVI., kterému přijel představit 17 nových kardinálů (19. listopadu 2016).

Ve filmu jsou oba papežové kladeni proti sobě jako ideologické protiklady. Papež Benedikt představuje konzervativní, tradicionalistický a protireformní pól církve, který se staví proti nebezpečí „relativismu“ a proti liberálnímu „duchu věku“, který má hrozit rozvrácením základů církve neměnných po staletí. Papež František je naproti tomu zobrazen jako proreformní podporovatel otevření se světu, včetně přijetí gayů a rozvedených.



Film reflektuje obecný pohled, který na oba papeže vládne ve světě i v samotné církvi. Oba tábory současných kulturních válek, konzervativní a progresivistický, přijaly oba muže za své, aniž by se ohlížely na to, zda opravdu v plné míře reprezentují s nimi spojované ideologické směry.



Papež Benedikt byl původně liberální teolog, který však později otočil a změny, které do kulturní sféry přinesla šedesátá léta, začal ostře kritizovat, zvláště pak uvolnění v oblasti sexuálních svazků. František, jenž v mladí býval konzervativnější, je v současnosti považován za jednoho z hlavních zastánců homosexuálů v katolické církvi. Politiky, kteří proti nim vystupují, přirovnal k Hitlerovi.



Papež František však stále stojí za církevním odmítáním homosexuálních svazků a nechce, aby homosexuálové byli mezi kněžími. Tvrdí, že z homosexuality se stává „módní záležitost“ – stanovisko často zmiňované konzervativci.



František zároveň ostře vystupuje proti potratům. Jde dokonce tak daleko, že interrupci nazývá nájemnou vraždou.

Hrozba církevního schizmatu

Papež uvedl do úřadu 20 nových kardinálů, přihlížel i Benedikt (14. února)

Ačkoliv papež František není tak progresivisticky liberální, jak je často popisován, pro ultrakonzervativní kruhy je přesto příliš modernistický a radikální. Některé konzervativní skupiny amerických katolíků proto koketují i s myšlenkou církevního schizmatu a s jeho nahrazením jiným papežem, jenž by vedl římskokatolickou církev směrem, který by shledaly akceptovanějším.



Podle listu The New York Times se myšlenka náhrady papeže objevuje nejen u amerických katolíků, ale v samotném Vatikánu. Spekulace, že se část konzervativních katolíků pokusí o puč proti Františkovi, v nedávné době rozšířil dopis bývalého papeže Benedikta, kterým adresoval problém sexuálního zneužívání nezletilých kněžími.

Podle Benedikta je to právě důsledek sexuální revoluce v 60. letech a s ní spojené obecné relativizace hodnot. Odporoval tím Františkovu postoji na toto téma, který příčinu skandálu vidí v nezdravém klerikalismu a systematickém zneužívání moci. Ve Vatikánu se ihned objevily spekulace, že konzervativci využijí dopisu k tomu, aby se Benedikt se svou značnou teologickou autoritou proti Františkovi veřejně vymezil. Benedikt se však po dopisu opětovně stáhl do ústraní.

Sexuální skandály v katolické církvi

Papež František vítá biskupy před zahájením summitu o ochraně dětí a mladistvých před zneužíváním, Vatikán. (21. února 2019)

Film naznačuje, že právě kvůli skandálu se sexuálním zneužíváním nezletilých se Benedikt rozhodl k neobvyklému kroku a rezignoval. Tato část je zcela vyfabulovaná a v některých ohledech i zavádějící.



Film naznačuje, že to je až právě František, kdo stanul v čele tažení proti sexuálnímu zneužívání v církvi. To však omezuje roli Benedikta, který začal s procesy, jež měly vypudit z církve ty kněze, kteří se sexuálního zneužívání dopouštěli, a zabránit tomu, aby se skandální případy opakovaly.

Ve filmu je vysloveně zmíněn případ mexického kněze a zakladatele náboženského řádu Legionářů Krista, Marciala Maciele, který se dopouštěl zneužívání seminaristů. Film naznačuje, že Benedikt o jeho případu věděl a rozhodl se s tím nic neudělat. Byl to však Benedikt, kdo vlivného církevního činitele, často velebeného papežem Janem Pavlem II., odstavil od jeho funkcí a uložil mu život v pokání.

Benediktovy pokusy o řešení kontroverzního problému byly podle odborníků nedostatečné. Ani Františkovi, který kvůli šíři skandálu svolal speciální církevní summit, se ale zatím nedaří rozšířený problém uspokojivě řešit. Podle listu The Washington Post je na tom, co se týče transparentního zveřejňování dat o případech zneužování, hůře než Benedikt. Odborníci však oceňují, že František přiznal roli Vatikánu v krytí viníků, což Benedikt neučinil.

„Nacista“ Benedikt



Hitlerjugend, Rakousko, 1930

Oba papežové měli v minulosti určité „pletky“ s autoritářskými režimy. Ve filmu je Benedikt několikrát nazván „nacistou“. Film nikde nevysvětluje, proč je spojován s nacistickou ideologií, nepochybně však odkazuje na krátké působení Ratzingera v Hitlerjugend, když mu bylo 14 let.



Ratzinger tvrdí, že se k mládežnické organizaci nacistů nepřidal dobrovolně, ale protože musel. Povinné členství ale nacisté zavedli už v roce 1936, nikoliv v roce 1941, jak tvrdí Benedikt. Podle kritiků také jeho slova, že byl příliš mladý, aby mohl proti režimu něco dělat, nerespektují oběti těch Němců, kteří aktivně bojovali proti režimu, například chráněním Židů.

Zastánci papeže nicméně poukazují, že Ratzinger a nikdo z jeho rodiny nebyl členem nacistické strany. Naopak jeho otec se k německé vládě vyjadřoval kriticky a rodina se proto musela několikrát přestěhovat. Ratzinger se podle dokumentů odmítal účastnit setkání Hitlerjugend a ke konci války dezertoval (působil jako obsluha kanónu, ale nikdy nevystřelil).

František a „špinavá válka“

Herec Juan Minujín ve filmu Dva papežové vs. reálný mladý Jorge Mario Bergoglio.

Film věnuje poměrně rozsáhlou pozornost temným stránkám Františkova životopisu. Během takzvané špinavé války (1976-1983), kdy v Argentině tvrdou rukou vládla pravicová vojenská junta, vedl argentinský jezuitský řád. Mnozí z tehdejších vrchních představitelů katolické církve v té době spolupracovali s diktátorským režimem, který nechal podle oficiálních odhadů zatknout a popravit asi 7 600 až 13 000 lidí. Podle lidskoprávních organizací je skutečné číslo asi 30 000 lidí.



Z podpory režimu byl obviněn i papež František. Jako jezuitský provinciál zakázal, aby členové řádu četli a rozšiřovali učení takzvané teologie osvobození, marxisticky laděné teologie, která hlásá nutnost pomoci chudým vrstvám proti vykořisťovatelským strukturám.

Ne všichni členové řádu však jej poslechli. Mezi těmi, kdo se rozhodli oponovat jeho příkazům, byli jeho bývalí učitelé, Orlando Yorio a Francisco Jalics, kteří stále pokračovali v práci ve slumech v Buenos Aires, které byly považovány za centrum levicových oponentů režimu. František je obviňován, že je tím, že jim odmítl dát povolení dále působit ve slumech, nechráněné vystavil vládním silám, které je ihned zatkli.

Zatímco Jalics se s papežem později usmířil, Yorio mu nikdy neodpustil. „Nemám důvod si myslet, že udělal cokoliv proto, aby nás osvobodil“, řekl Yorio novináři Horaciu Verbitskému, jehož kniha Mlčení obviňuje papeže ze spolupráce s režimem.

Papež přiznává, že veřejně se kněží nezastal, pokusil se je ale údajně chránit skrytě. V roce 2010, během soudního procesu pro lidská práva, papež uvedl, že přesvědčil jednoho kněze, aby předstíral nemoc a on mohl odsloužit soukromou mši pro diktátora Jorgeho Videla a požádat ho, aby kněze propustil.

Papežské libůstky



Herec Jonathan Pryce ve filmu Dva papežové vs. reálný papež František - milovník fotbalu.

Film se pokouší zobrazit oba papeže i z jejich civilní stránky. Františka zobrazuje jako oddaného příznivce argentinského fotbalového klubu CA San Lorenzo de Almagro. To se zakládá na pravdě.



Taktéž je skutečností, že papež Benedikt rád hraje na klavír. Ve filmu též pije Fantu. Jedná se skutečně o jeho oblíbený nápoj. Podobně jako papež, i německý nápoj má minulost spojenou s nacisty. Německá odnož Coca-Coly Fantu vyrobila poté, co obchodní embargo zamezilo dodávkám složek nutných pro původní recepturu.

