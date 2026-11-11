Papeži v Peru před návštěvou odhalili majestátní sochu. Je vysoká 14 metrů

Socha byla vztyčena ve městě Callao nedaleko Limy, kde by měl papež se svým speciálem přistát ve středu pozdě večer SEČ.
Sochu by si mohl prohlédnout při své návštěvě města příští pondělí, řekl předseda biskupské konference v Peru Carlos García Camader, který soše požehnal.
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„Je to skvělé přivítání papeže,“ řekla Natalia Moranová, která se v noci na úterý zúčastnila odhalení sochy.
Socha byla vyrobena za 45 dní z ocele a skleněného vlákna a je pokryta vrstvou bílého mramoru, uvedla agentura EFE. Lev XIV. je zachycen vestoje, v tradičním papežském oděvu a s otevřenou náručí.
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Oznámení návštěvy mělo v Peru velký ohlas a na dvou velkých mších v Limě a Chiclayo, kde pontifik působil jako biskup, se očekávají statisíce lidí. Papež v Peru zůstane od středy do pondělí, tudíž více než v Uruguayi a Argentině, které v rámci cesty do Latinské Ameriky rovněž navštívil. Do Vatikánu se vrací v pondělí 16. listopadu.