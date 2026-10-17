Papeže Lva XIV. propustí z nemocnice. V neděli se chystá přednést modlitbu

Jedenasedmdesátiletý papež podstoupil 13. října operaci, při níž mu lékaři odstranili dolní lalok pravé plíce. Před zákrokem u něj zjistili uzel, u něhož měli podezření na zhoubný nádor. Operace potvrdila, že se jednalo o adenokarcinom, nejčastější typ rakoviny plic.
Papežovi lékaři uvedli, že operace proběhla úspěšně a bez komplikací. Zatím však nezveřejnili, jak byl nádor velký ani to, zda se onemocnění rozšířilo do okolních lymfatických uzlin, což jsou klíčové faktory pro stanovení prognózy.
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Stav papeže Lva XIV. se po operaci se lepší, mluvil s Putinem
Podle dřívější lékařské zprávy, kterou podepsali jeho osobní lékař a chirurg nemocnice, pooperační rekonvalescence papežovi umožňuje plně samostatně vykonávat běžné denní činnosti.
Diagnóza rakoviny u papeže, který je znám jako relativně mladý a energický a který byl zvolen teprve loni v květnu, způsobila u veřejnosti šok a vyvolala otázky, jak vyrovnávání s nemocí do budoucna ovlivní jeho pontifikát.