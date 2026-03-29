„Toto je náš Bůh: Ježíš, Král míru, který odmítá války, kterého nikdo nemůže využívat k ospravedlňování války,“ prohlásil první papež původem ze Spojených států. „Ježíš nenaslouchá modlitbám těch, kdo vedou války, ale odmítá je a říká: Nevyslyším vás, ani kdybyste se modlili sebevíc. Vždyť na vašich rukou lpí krev nevinných,“ použil papež citát z Bible.
Nejmenoval sice žádného ze světových politiků, ale v posledních týdnech stále silněji kritizuje válku proti Íránu. Lev XIV., který je známý tím, že je ve svých vyjádřeních opatrný, opakovaně vyzýval k okamžitému příměří v tomto konfliktu.
Někteří američtí činitelé používají k ospravedlnění útoků na Írán křesťanskou rétoriku. Ministr obrany Pete Hegseth, který během svého působení v Pentagonu zavedl pravidelné modlitby, se ve středu modlil za „drtivou sílu proti těm, kdo si nezaslouží slitování“.
Nynější konflikt na Blízkém východě začal před měsícem americkými a izraelskými nálety na Írán. Napadená země v odvetě útočí na spojence USA v Perském zálivu i na americké vojenské cíle v regionu.
Agentura AP poznamenala, že lídři na všech stranách tohoto konfliktu používají náboženství k ospravedlnění svého jednání. Děje se tomu tak ale i v případě ruské invaze na Ukrajinu, kde ruská pravoslavná církev hovoří o „svaté válce“ proti západnímu světu, který podle ní propadl zlu.
Květná neděle otevírá velikonoční týden. Křesťané si během ní připomínají příchod Krista do Jeruzaléma, kde ho lid vítal palmovými ratolestmi.