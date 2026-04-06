Lidé si zvykají na násilí, kritizoval Lev XIV. na závěr Velikonoc krveprolití ve válkách

  19:18
Papež Lev XIV. na Velikonoční pondělí, před tisícovkami lidí na Svatopetrském náměstí v Římě znovu pranýřoval krveprolití ve válkách a v konfliktních oblastech. Vzpomněl i na svého předchůdce Františka, který zemřel přesně před rokem, a označil ho za příklad víry a lásky.
Papež Lev XIV. uděluje požehnání během polední modlitby Regina Coeli z okna své pracovny s výhledem na Svatopetrské náměstí ve Vatikánu. (6. dubna 2026) | foto: ČTK

Pod zářícím jarním sluncem papež zakončil velikonoční slavnosti, které začaly na Zelený čtvrtek. Z Apoštolského paláce pronesl promluvu Regina Coeli a vyzval k modlitbám za národy sužované válkou, za křesťany pronásledované pro jejich víru a „za děti, kterým je odepřeno právo na vzdělání“.

Lev XIV. také připomněl svého předchůdce Františka, který byl podle něj zářným příkladem víry a lásky.

V neděli, na Boží hod velikonoční, první americký papež sloužil velikonoční mši v bazilice svatého Petra a pronesl své první tradiční požehnání Urbi et Orbi (Městu a světu), v níž zopakoval svou výzvu k světovému míru.

Kdo má v rukou zbraně, ať je složí, kdo má moc vyvolat války, ať se rozhodne pro mír, vyzval a upozornil, že si lidé zvykají na násilí a vzdávají se mu.

Začala mise lidí k Měsíci. Nečekaný zážitek měli i cestující v letadle

Pohled do motorové sekce během prvních sekund startu na misi Artemis II.

Náročné přípravy, spousta odkladů a posunutých termínů. Cesta lidí k Měsíci ale nakonec opravdu začala. V noci na čtvrtek krátce po půl jedné se tak mohutná raketa SLS vydala na cestu do kosmického...

To je určitě fake! Čeští herci nevěřili informaci, že v hledišti sedí i DiCaprio

Aneta Kalertová a Zdeněk Piškula v představení Valérie a týden divů

Sobotní návštěva Leonarda DiCapria ve Stavovském divadle se konala v naprostém utajení. Americký oscarový herec se do slavné budovy přišel podívat na představení Laterny magiky Valérie a týden divů....

Řidič v Ostravě nadýchal čtyři promile. Policistům tvrdil, že nic nepil, a měl pravdu

V Ostravě řidič nadýchal přes čtyři promile, alkohol ale na vině nebyl. (4....

Neuvěřitelné čtyři promile nadýchal řidič, kterého v pátek během posílených velikonočních kontrol zastavili policisté v Ostravě. Šofér však policistům tvrdil, že nic nepil a opakovaná měření jeho...

Ať se postará Evropa. Trump zvažuje konec války i bez otevření Hormuzského průlivu

Aktuální pohled na Hormuzský průliv

Americký prezident Donald Trump sdělil spojencům, že je ochoten ukončit válku s Íránem, i pokud Teherán znovu neotevře klíčový Hormuzský průliv. Řešení situace by podle něj mělo připadnout Evropě a...

Ukradené peníze jsou nepoužitelné. Mluvčí banky vysvětluje zabezpečení bankomatů

Premium
V Opatovské ulici v Praze někdo v noci na sobotu poškodil dva bankomaty. (4....

Neznámý pachatel zničil v sobotu nad ránem dva bankomaty u obchodního domu na Praze 4. Použil k tomu zřejmě výbušninu. V Česku jsou takové útoky spíše ojedinělé. A to především kvůli bezpečnostním...

Rána mýtu letecké převahy USA. Sestřel letadla ale ukázal i slabinu Íránu

Premium
Trosky transportního letounu USAF M/HC-130 Hercules, který americké síly...

Sestřelení amerického letounu F-15 vyvolalo pochyby o deklarované americké vzdušné převaze v Íránu. Odborníci poukazují, že Írán má i přes značné škody s čím operovat. Úspěšná záchranná akce ale též...

6. dubna 2026

Írán může být zničen během jediné noci, možná se to stane v úterý, řekl Trump

Hormuzský průliv, hlavní energetická tepna světa (zhruba pětina světových...

Americký prezident Donald Trump řekl v pondělí, že Írán může být zničen během jediné noci. A možná se to stane v úterý v noci, řekl na tiskové konferenci v Bílém domě. Podle tamějšího zdroje...

6. dubna 2026  9:19,  aktualizováno  19:24

Lidé si zvykají na násilí, kritizoval Lev XIV. na závěr Velikonoc krveprolití ve válkách

Papež Lev XIV. uděluje požehnání během polední modlitby Regina Coeli z okna své...

Papež Lev XIV. na Velikonoční pondělí, před tisícovkami lidí na Svatopetrském náměstí v Římě znovu pranýřoval krveprolití ve válkách a v konfliktních oblastech. Vzpomněl i na svého předchůdce...

6. dubna 2026  19:18

O velikonočním víkendu zemřeli při nehodách tři lidé, loni byl pouze jeden mrtvý

ilustrační snímek

O prodlouženém velikonočním víkendu letos zatím zemřeli při dopravních nehodách v Česku tři lidé, což je třikrát více než loni. Vyplývá to ze statistik na webu policie. O loňských Velikonocích...

6. dubna 2026  12:29,  aktualizováno  19:16

Slavilo se Velikonoční pondělí. Tradice drží jen část lidí, někde ale koledníci překvapili

Loni do hradeckých ulic vyrazilo dokonce jedenáct velikonočních zajíců, jenže...

Další Velikonoční pondělí prožil jen zlomek Čechů podle lidových zvyků a tradicí symbolizujících končící zimu a nastávající jaro. Tradiční koledování s pomlázkou si lidé místy okořenili snahou o...

6. dubna 2026  18:12

Hormuzem proplulo nejvíc lodí od začátku války. Pořád je to zlomek oproti normálu

Tanker Shenlong přepravil ropu ze Saúdské Arábie do Indie přes Hormuzský...

Provoz přes Hormuzský průliv v posledních dnech vzrostl na nejvyšší úroveň od začátku války na Blízkém východě, kterou na konci února rozpoutal útok USA a Izraele na Írán. Řada zemí přikročila k...

6. dubna 2026  17:57

Na Žďársku hoří les. Platí druhý stupeň poplachu

Požár na okraji Trutnova ohrožoval místní chatovou osadu. (25. března 2026)

Hasiči z Vysočiny museli v pondělí odpoledne vyjet kvůli lesnímu požáru u Bystřice nad Pernštejnem. Vyhlásili druhý ze čtyř stupňů požárního poplachu. Oheň podle mluvčí krajských hasičů Petry...

6. dubna 2026  17:39

Brutálně ztloukl muže mezi paneláky. Útočníka hledají i kriminalisté z mordparty

Brutální napadení v Praze. Útočníka hledá policie

Policie pátrá po neznámém útočníkovi, který ve čtvrtek mezi vchody panelových domů v pražské Frýdlantské ulici agresivně napadl pětatřicetiletého muže a způsobil mu poranění mozku. Zraněný je nyní po...

6. dubna 2026  17:26

Smrtelná nehoda u Ústí nad Labem zastavila železniční provoz do Německa

ComfortJety jezdí do poloviny prosince ve zkušebním provozu na rychlíkové lince...

Střet rychlíku s mužem v Dolních Zálezlech na Ústecku zastavil v pondělí odpoledne zhruba na hodinu a půl provoz na části železniční trati z Ústí nad Labem do Německa. Muž následkům zranění na místě...

6. dubna 2026  16:39

Pilot v potížích elegantně přistál v hustém provozu. Manévr zachytil svědek ve videu

Pilot nouzově přistál s letadlem mezi auty na dálnici

Nouzové přistání na dálnici v americké Pensylvánii provedl pilot malého letadla Commander 114B. Událost, na kterou nepřipravují ani v hasičských školách, se odehrála v sobotu. Pětašedesátiletý pilot...

6. dubna 2026  16:10

Zemřel oceňovaný fotograf Vladislav Galgonek. Fotil Havla, Klause i papeže

Ve vÄ›ku 79 let zemĹ™el nÄ›kdejĹˇĂ­ fotoreportĂ©r ÄŚTK Vladislav Galgonek

Dokumentoval osobnosti jako Václava Havla nebo papeže Jana Pavla II. a za své snímky získal řadu ocenění. Jeho fotografie se řadí ke zlatému fondu Českého tiskové kanceláře (ČTK) - agentury, ve které...

6. dubna 2026  15:43

Zemřel Jiří Zikmund, ceněný historik fotografie i trenér vodního póla

Laureát hradecké ceny Primus inter pares Jiří Zikmund (2025)

Na Zelený čtvrtek zemřel po dlouhé těžké nemoci Jiří Zikmund, respektovaný historik, dlouholetý kurátor hradeckého Muzea východních Čech, fotograf a hlavně skromný strůjce pětidílného arcidíla...

6. dubna 2026  15:41

