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Papež Lev XIV. uvázl na několik hodin na Kanárech. Odlet zdržela závada na letadle

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  19:41
Papež Lev XIV. musel v pátek odpoledne o několik hodin odložit let z Kanárských ostrovů do Říma kvůli technické závadě na letadle. Stalo se tak na závěr jeho téměř týdenní návštěvy Španělska, kterou provázela témata migrace a integrace.
Papež Lev XIV. opouští letadlo, kterým se měl vrátit do Říma (11. června 2026)

Papež Lev XIV. opouští letadlo, kterým se měl vrátit do Říma (11. června 2026) | foto: Reuters

Papež Lev XIV. a několik dalších osob nakonec odletěli speciálem typu Falcon...
Lev XIV. a několik dalších osob nakonec odletěli speciálem typu Falcon...
Papež Lev XIV. opouští letadlo, kterým se měl vrátit do Říma (11. června 2026)
Papež Lev XIV. opouští letadlo, kterým se měl vrátit do Říma (11. června 2026)
95 fotografií

Lev XIV. a několik dalších osob nakonec odletěli speciálem typu Falcon španělského vojenského letectva, ukázaly záběry z místa. Papež byl ve Španělsku od soboty.

Letadlo tak vzlétlo kolem 19:00 SELČ, o tři hodiny později, než bylo plánováno. Část papežova doprovodu, který tvoří církevní a vatikánští funkcionáři a také desítky novinářů, musela zůstat na Tenerife vzhledem k menší kapacitě speciálu.

Papež původně nastoupil do letadla společnosti Iberia na ostrově Tenerife kolem 17:00 SELČ. Stroj Airbus A320 čekal na odlet několik desítek minut, pak hlava katolické církve v doprovodu krále Felipeho VI. vystoupila a do letadla se dostavili technici. Letadlo bylo nakonec odtaženo. Společnost Iberia blíže neurčenou závadu potvrdila, píší agentury. Problém je tak vážný, že závadu nebylo možné vyřešit v krátkém čase na místě.

Papež přitom v pátek odsloužil mši v Santa Cruz de Tenerife, které se zúčastnily tisíce lidí. V silně turistickém městě hlava katolické církve vyzvala, aby se ne všechno přeměnilo „na obchod a zisky“. Lev XIV. také poděkoval za „velkou přízeň“, kterou ve Španělsku pocítil.

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Během dne se papež setkal s migranty a představiteli organizací, které se o ně starají. Ve svém projevu vyzval k integraci jak ze strany společností, tak ze strany nově příchozích. Integrace podle něj neznamená, že se migranti musí vzdát část své minulosti a identity. Migrace je podle papeže oboustrannou záležitostí.

„Kdo přichází, ten se učí obývat novou zemi, a kdo přijímá, ten se učí rozšiřovat svůj dům, aniž by rozředil svou identitu či uzavřel své srdce setkání,“ uvedl papež.

Migranty pak vyzval, aby „se s důvěrou otevřeli komunitě, která je přijímá, naučili se její jazyk, dodržovali její zákony a účastnili se společenského života“. „Všechny společnosti, které přijímají, mají povinnosti vůči nově příchozím,“ uvedl také papež.

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Lex IV. se zároveň ostře vymezil vůči převaděčům a obecně lidem, kteří využívají křehkého postavení migrantů, a vyzval je k nápravě jejich skutků.

„Čeká je Boží spravedlnost za každý ztracený život, za každou podvedenou rodinu, za každé podrobené tělo, za každou ženu, které bylo vyhrožováno, za každého vykořisťovaného,“ uvedl. Převaděči by podle měli „přetrhat okovy a osvobodit ty, které si podrobili“.

Lev XIV. přicestoval do Španělska v sobotu. Navštívil Madrid, kde pronesl projev v parlamentu, Barcelonu, kde požehnal nové věži chrámu svaté Rodiny (Sagrada Familia), a poslední část své cesty strávil od čtvrtka na Kanárských ostrovech. Podle místní církve se akcí s papežem ve Španělsku, kde je katolická víra na ústupu, zúčastnily statisíce lidí.

11. června 2026
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