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Papež Lev XIV. v sobotu dopoledne přicestoval do Madridu, kde zahájil týdenní návštěvu Španělska. Zkritizoval světové lídry za rozdělování společnosti, ocenil úsilí Španělska o mír a vyjádřil se i k obětem sexuálního zneužívání v církvi.
Autor: Reuters
Lídr římskokatolické církve přiletěl papežským speciálem z Říma. Na palubě přivítal novináře. Lva XIV. čeká týdenní program, navštíví například centrum pro bezdomovce a odslouží mši na madridském náměstí Cibeles.
Autor: Reuters
Fotograf Daniel Ibanez Gutierrez papeže obdaroval soškou svatého Apoštola Jakuba, který je patronem Španělska.
Autor: Reuters
Španělsko hostilo papeže naposledy v roce 2011. Lev XIV. se oproti svému předchůdci Františkovi snaží obrátit pozornost k Evropě.
Autor: AP
Po demokratické transformaci ve Španělsku počet katolíků klesl z 90 procent v 70. letech na pouhých 55 procent v roce 2025. Podle průzkumů 19 procent populace pravidelně navštěvuje bohoslužbu.
Autor: Reuters
Na papeže čekaly řádové sestry. Španělsko se během občanské války potýkalo s antiklerikálním násilím. Další krize přišla po smrti generála Francisca France v roce 1975. Diktátor zbožňoval katolickou víru a utlačoval veškeré levicové a sekulární tendence.
Autor: Reuters
Papeže vyhlížel vatikánský státní sekrétář Pietro Parolin a kardinál Angel Fernandez Artime spolu s madridským arcibiskupem Josem Cobo Canou.
Autor: Reuters
Na papeže se těší i tři poutnice. Lev XIV. se zúčastní modlitební vigilie u stadionu Santiago Bernabéu fotbalového klubu Real Madrid, kam by mělo přijít 400 000 mladých lidí. Právě generace Z ve Španělsku se o víru znovu začala zajímat.
Autor: AP
Papežova návštěva zahrnuje i setkání s oběťmi sexuálního zneužívání v církvi, což sám označil za stále otevřenou ránu. „Vaše jasnost a důslednost jsou zásadní v procesu uzdravení a nápravy způsobené újmy: jsou nezbytné pro oběti, věřící, církev i společnost obecně,“ řekl podle agentury AFP král.
Autor: Reuters
Španělská vláda podepsala s církví na konci března dohodu o odškodnění těchto obětí, a to po letech zdráhání a netransparentnosti ze strany vedení církve, napsala AFP.
Autor: Reuters
Španělský ombudsman ve zprávě z roku 2023 odhadl, že od roku 1940 mohlo být katolickými kněžími sexuálně zneužito přes 200 000 nezletilých.
Autor: Reuters
Kromě panovníka se s papežem setkal premiér Pedro Sánchez. Socialistická vláda čelí korupčnímu skandálu, který sahá až k Sánchezově rodině. Konzervativní strany předsedu vyzvaly k rezignaci a ostře kritizovaly současnou migrační politiku.
Autor: AP
Papež v pondělí polarizovanému parlamentu přednese projev. Agentura AP upozorňuje, že půjde o jeden z nejdůležitějších proslovů papežova mandátu. Sánchez dlouhodobě podporuje imigraci.
Autor: Reuters
Papeže v madridském královském paláci přivítaly i dcery královského páru. První vlevo stojí následnice trůnu princezna Leonor, která se věnovala studiu na letecké akademii. Druhá zleva je princezna Sofie.
Autor: Reuters
V projevu v madridském královském paláci Lex XIV. vyzval světové lídry, aby nerozdělovali své voliče zjednodušujícími hesly za účelem získání popularity a aby naslouchali světu, který „z hloubi duše volá po míru.“ Poselství, jež podle něj někteří považují za naivní či konfrontační, vítají ti, kdo jsou otevření pravdě. V této souvislosti ocenil mírové úsilí Španělska, které se vyslovilo proti americko-izraelské válce vůči Íránu nebo izraelským operacím v Pásmu Gazy.
Autor: AP
V neděli papež odslouží mši na madridském náměstí Cibeles, kam by měl dorazit až milion věřících, v pondělí coby první papež pronese projev před parlamentem a ve středu požehná nové věži baziliky Sagrada Família v Barceloně. O den později navštíví Kanárské ostrovy u afrického pobřeží, které jsou hlavní vstupní branou běženců do Španělska, a setká se tam s migranty i jim pomáhajícími organizacemi.
Autor: AP