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Svět chce mír. Papež dorazil do Španělska, setká se s oběťmi sexuálního násilí

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  16:31
Papež Lev XIV. v sobotu dopoledne přicestoval do Madridu, kde zahájil týdenní návštěvu Španělska. Zkritizoval světové lídry za rozdělování společnosti, ocenil úsilí Španělska o mír a vyjádřil se i k obětem sexuálního zneužívání v církvi.
Papež Lev XIV. v sobotu 6. června zahájil týdenní návštěvu Španělska. Jde o... Papež Lev XIV. v sobotu 6. června zahájil týdenní návštěvu Španělska. Jde o... Papež Lev XIV. v sobotu 6. června zahájil týdenní návštěvu Španělska. Jde o... Papež Lev XIV. v sobotu 6. června zahájil týdenní návštěvu Španělska. Jde o... Papež Lev XIV. v sobotu 6. června zahájil týdenní návštěvu Španělska. Jde o... Papež Lev XIV. v sobotu 6. června zahájil týdenní návštěvu Španělska. Jde o... Papež Lev XIV. v sobotu 6. června zahájil týdenní návštěvu Španělska. Jde o... Papež Lev XIV. v sobotu 6. června zahájil týdenní návštěvu Španělska. Jde o... Papež Lev XIV. v sobotu 6. června zahájil týdenní návštěvu Španělska. Jde o... Papež Lev XIV. v sobotu 6. června zahájil týdenní návštěvu Španělska. Jde o... Papež Lev XIV. v sobotu 6. června zahájil týdenní návštěvu Španělska. Jde o... Papež Lev XIV. v sobotu 6. června zahájil týdenní návštěvu Španělska. Jde o...

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