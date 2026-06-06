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Svět chce mír. Papež dorazil do Španělska, setká se s oběťmi sexuálního násilí
Co vám vadí, sedláci? Nájezd amerických pickupů zaskočil vesnici, létala ostrá slova
Klaksony místo venkovské pohody. Desítky amerických pickupů RAM vjely v sobotu bez ohlášení na náves v Holašovicích na Budějovicku, které jsou památkou UNESCO. Místní mluví o porušování pravidel i...
Do Česka vstoupil ukrajinský řetězec s potravinami. Podívejte se, co a za kolik prodává
Na český trh vstoupil ukrajinský řetězec Best Market, první prodejnu slavnostně otevřel v Praze 4 v Budějovické ulici. Velkou část obchodu tvoří obslužný pult s rybami, mořskými plody, kalamáry,...
Dým nad Putinovým „Davosem“. Ukrajinci zasáhli jeho rodiště v nejcitlivější den
Záběry hořící infrastruktury, obrovská oblaka kouře. Petrohradská obloha se ve středu zahalila do černé. Na druhé největší ruské město – mimo jiné rodiště prezidenta Vladimira Putina a dějiště...
Vila za 145 milionů musí k zemi, rozhodl soud ve Francii. Usedlost patří českému miliardáři
Francouzský kasační soud ukončil dlouholetý spor o luxusní vilu v obci Gordes. Zamítl poslední odvolání společnosti stojící za projektem a potvrdil tak rozhodnutí o demolici nemovitosti spojované s...
Úder, který ponížil Putina. Satelitní snímky ukazují rozsah škod v Petrohradu
Zveřejněné satelitní fotografie odkryly následky středečního dronového útoku na Petrohrad. Ukrajinci na rodiště Vladimira Putina udeřili v den začátku tamního ekonomického fóra a poškodili důležité...
Taxikář se v Poleradech u Prahy pohádal se zákazníky, jednoho z nich postřelil
Krátce po půl deváté večer zasahovali policisté v Poleradech u konfliktu mezi řidičem taxislužby a jeho zákazníky. Incident skončil střelbou, po níž jeden z mužů utrpěl zranění a skončil v péči...
Ruský dron zasáhl sklad jaderného paliva u Černobylu. Radiace zůstává stabilní
Ruský bezpilotní letoun v neděli zasáhl sklad vyhořelého jaderného paliva v blízkosti ukrajinské jaderné elektrárny v Černobylu. Úroveň radiace v areálu zůstává stabilní, napsala s odvoláním na úřady...
V Kosovu skončily předčasné volby. Podle odhadů vyhrála strana premiéra Kurtiho
Po sečtení více než poloviny hlasů získává v kosovských parlamentních volbách strana Sebeurčení premiéra Kurtiho 42,3 procenta, uvedla agentura Reuters s odkazem na místní úřady. V balkánské zemi se...
V Děčíně se objevilo slabé tornádo. Vyvrátilo strom a způsobilo menší škody
Při pátečních bouřkách se v děčínské městské části Bynov objevilo slabé tornádo. Vyvrátilo jeden strom, způsobilo menší škody. Na facebooku to v neděli uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ)....
Teplý bůh války. Pruský baron natloukl do Američanů disciplínu, dnes je ikonou gayů
Byl to pruďas, klel jak dlaždič, ale vojáci ho milovali. Baron von Steuben odcházel do Ameriky s poskvrněnou pověstí, v řadách Kontinentální armády však vstoupil do dějin. Jeho příběh přinášíme v...
Nikoho jsem neuplácel, důkazy neexistují, říká politik obviněný ve fotbalové kauze
Primátor Karviné Jan Wolf, kterého stíhá policie v obří korupční a sázkařské fotbalové kauze jako jediného politika, se poprvé vyjádřil ke svým obviněním. „Nikoho jsem neuplácel, důkazy proti mě...
Rusko přepisuje náboženskou mapu Ukrajiny. Duchovní mluví o genocidě víry
Rusko na okupované Ukrajině systematicky omezuje náboženskou svobodu a buduje systém dohledu nad církvemi. Ruští vojáci ničí a zabírají kostely, duchovní čelí nátlaku a věřící sledování. Podle...
V Arménii se uzavřely volební místnosti. Výsledky rozhodnou o dalším směřování země
V Arménii se uzavřely volební místnosti, ve kterých občané vybírali nové složení parlamentu. Volby podle agentur rozhodnou o tom, zda země bude pokračovat v prozápadní politice premiéra Nikola...
Moucha bzučivka dorazila do USA. Její masožravé larvy ohrožují miliony kusů dobytka
Americké úřady potvrdily výskyt bzučivky lidožravé, jejíž larvy požírají živou tkáň teplokrevných živočichů. Moucha, která se během posledního roku šířil Mexikem, představuje hrozbu pro chovy...
Dětem ubíráme prostor pro spontánní pohyb. Velký efekt má hra, říká lékařka
Pohyb není jen cílená sportovní aktivita. Je nezbytný pro zdárný vývoje dítěte. Ovlivňuje mozek, emoce, schopnost učit se a mnoho dalšího. I proto se mu lékařka Jana Mašátová už několik let věnuje v...
Nedovolím, aby naše děti umíraly na drogy, řekl Babiš. Vyjádřil se i k hale pro Jílka
Premiér Andrej Babiš ve svém pravidelném videu na sociální síti Instagram kritizoval současný přístup k drogám a avizoval zpřísnění legislativy v oblasti nových psychoaktivních látek. Věnoval se také...
Kdysi tu vyráběli spitfiry. Britské město povstává jako centrum výroby dronů
Západoanglický Swindon, město poznamenané útlumem tamního průmyslu, se chce proměnit v pulzující centrum výroby a vývoje vojenských dronů. Ministerstvo obrany zde plánuje rozsáhlé testovací centrum a...